Корейские скрученные пончики! Необычная вкуснятина на завтрак за 12 минут!

Эти воздушные пончики покоряют с первого укуса! Их необычная форма и хрустящая сахарно-коричная посыпка делают квабеги идеальным десертом к кофе или чаю. Готовятся они удивительно просто, а результат выглядит как из лучшей корейской пекарни.

Для приготовления вам понадобится: 240 мл молока, 2 столовые ложки сливочного масла, 200 г + 2 столовые ложки сахара, 2,25 чайной ложки сухих дрожжей, 0,5 чайной ложки соли, 1 крупное яйцо, 375 г муки, 2 столовые ложки молотой корицы и растительное масло для жарки.

Подогрейте молоко до теплого состояния, растворите в нем дрожжи и 2 столовые ложки сахара. Оставьте на 10 минут до появления пенной шапки. Добавьте растопленное сливочное масло, яйцо и соль. Постепенно введите муку, замешивая мягкое эластичное тесто. Накройте полотенцем и поставьте в теплое место на 1–1,5 часа, пока объем не удвоится.

Обомните подошедшее тесто, раскатайте в пласт толщиной 1 см. Нарежьте полосками шириной 2–3 см, скрутите каждую в спиральку, защепляя концы. Оставьте на 20 минут для расстойки. Разогрейте масло в глубокой сковороде до 170 °C. Обжаривайте пончики порциями по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистого цвета. Смешайте оставшийся сахар с корицей. Горячие пончики обваляйте в сахарной смеси и подавайте сразу же! Они особенно хороши теплыми, когда сахарная корочка хрустит, а внутри нежно тает.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.