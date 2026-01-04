Атака США на Венесуэлу
«Коралл» на вашем столе: бюджетный салат, который удивит гостей не хуже ресторанного

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Если хотите удивить гостей эффектным салатом, не потратив при этом много денег, рецепт «Коралла» — именно то, что вам нужно! Это блюдо выглядит нарядно и празднично, а готовится из простых продуктов, которые почти всегда есть под рукой. Крабовые палочки, сочный томат и красный болгарский перец создают аппетитный красноватый оттенок, благодаря которому салат и получил свое романтичное название.

Для приготовления возьмите: болгарский перец — 1/2 шт., томат — 1 шт., морковь свежая — 1/2 шт., куриное филе вареное — 200 г, яйцо вареное — 1 шт., сыр — 30–40 г, крабовые палочки — 5–6 шт., соус чили — по вкусу, соль и перец — по вкусу, майонез — по вкусу. Куриное мясо подойдет любое — грудка или бедро.

Яйца лучше варить 7 минут: мягкий желток, смешавшись с майонезом, сделает заправку особенно нежной. Нарежьте перец, курицу и томат мелкими кубиками, морковь натрите на мелкой терке, сыр — на крупной, яйцо порубите не слишком мелко. Добавьте крабовые палочки (их можно нарезать соломкой или разорвать на волокна), приправьте солью, перцем и соусом чили, заправьте майонезом — и ваш яркий сочный салат готов к подаче!

Ранее сообщалось, что иногда самые обычные продукты раскрываются с новой стороны, если приготовить их необычным способом. Этот вариант маринованной скумбрии хорош тем, что не требует долгого ожидания и получается ярче любой магазинной закуски. А результат неизменно вызывает вопрос: «Когда снова приготовишь?»

рецепты
еда
салаты
кулинария
Марина Макарова
М. Макарова
