11 сентября 2025 в 08:45

Конвертики из молодой капусты с сыром! Вкуснятина на завтрак за 15 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Нежные, сочные и ароматные конвертики из молодой капусты с сыром — это идеальное блюдо для легкого ужина или изысканной закуски! Они сочетают хрустящую капустную оболочку и тающую сырную начинку с пряными травами.

Аккуратно отделите 8 крупных листов от кочана молодой капусты. Проварите их в подсоленной воде 2-3 минуты до мягкости, затем обсушите. Для начинки смешайте 200 г творога, 100 г тертого сыра, 1 яйцо, мелко нарубленный укроп и соль по вкусу. На каждый капустный лист выложите 1-2 ст. л. начинки. Заверните конвертиком, подгибая края. Выложите конвертики в форму для запекания, смажьте сливочным маслом и посыпьте панировочными сухарями. Запекайте 20–25 минут при 180 °C до золотистого цвета. Подавайте горячими со сметаной или йогуртовым соусом с чесноком. Хрустящая корочка и нежная сырная начинка покорят вас с первого укуса! Эти конвертики хороши как самостоятельное блюдо или гарнир к мясу. Они отлично подходят для детского питания и порадуют даже самых привередливых гурманов.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

рецепты
капуста
сыры
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
