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06 августа 2025 в 05:30

Конусы из лаваша с фаршем и сыром! Хрустящая закуска, которая покорит всех

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Конусы из лаваша с фаршем и сыром! Хрустящая закуска, которая покорит всех! Идеально для фуршета, пикника или быстрого перекуса. Готовится за 20 минут из простых ингредиентов.

Ингредиенты (на 12 конусов)

  • Армянский лаваш — 2 листа
  • Фарш (говяжий/куриный) — 300 г
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Сыр твердый — 150 г
  • Сметана — 2 ст. л.
  • Яйцо — 1 шт.
  • Зелень (петрушка, укроп) — небольшой пучок
  • Соль, перец, специи — по вкусу

Приготовление

  1. Лук мелко нарезать, обжарить до прозрачности. Добавить фарш, обжаривать 5–7 минут. Вбить яйцо, добавить сметану, специи и рубленую зелень.Тушить под крышкой 3 минуты, остудить.
  2. Лаваш нарезать на полоски 10×15 см. Каждую полоску свернуть конусом, закрепив края зубочисткой. Наполнить конусы фаршем (не до верха).
  3. Сверху наполнить тертым сыром. Выложить на противень с пергаментом. Запекать при 180 °C 10–12 минут до золотистого цвета.

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закуски
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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