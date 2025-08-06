Конусы из лаваша с фаршем и сыром! Хрустящая закуска, которая покорит всех

Конусы из лаваша с фаршем и сыром! Хрустящая закуска, которая покорит всех

Конусы из лаваша с фаршем и сыром! Хрустящая закуска, которая покорит всех! Идеально для фуршета, пикника или быстрого перекуса. Готовится за 20 минут из простых ингредиентов.

Ингредиенты (на 12 конусов)

Армянский лаваш — 2 листа

Фарш (говяжий/куриный) — 300 г

Лук репчатый — 1 шт.

Сыр твердый — 150 г

Сметана — 2 ст. л.

Яйцо — 1 шт.

Зелень (петрушка, укроп) — небольшой пучок

Соль, перец, специи — по вкусу

Приготовление

Лук мелко нарезать, обжарить до прозрачности. Добавить фарш, обжаривать 5–7 минут. Вбить яйцо, добавить сметану, специи и рубленую зелень.Тушить под крышкой 3 минуты, остудить. Лаваш нарезать на полоски 10×15 см. Каждую полоску свернуть конусом, закрепив края зубочисткой. Наполнить конусы фаршем (не до верха). Сверху наполнить тертым сыром. Выложить на противень с пергаментом. Запекать при 180 °C 10–12 минут до золотистого цвета.

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