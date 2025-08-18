Когда уже нет сил есть кабачки, готовлю из них эту намазку — улетает на ура

Когда уже нет сил есть кабачки, готовлю из них эту намазку — улетает на ура

Кабачковая намазка с плавленым сыром — это простой, но невероятно вкусный способ использовать сезонные овощи. Нежная кремовая текстура и насыщенный сырный вкус делают это блюдо идеальным для завтрака или быстрого перекуса. Никто не догадается, что в основе лежат обычные кабачки!

Для приготовления обжарьте 100 г лука, 150 г моркови и 500 г кабачков до мягкости (около 15 минут). Добавьте 1–3 зубчика чеснока, соль и перец по вкусу, разомните в пюре. Введите 120 г плавленого сыра и мелко нарезанный укроп, прогрейте до однородности. Готовая намазка получается воздушной, с приятным овощным вкусом и нежной сырной ноткой.

Подавайте с тостами, крекерами или используйте как соус к пасте — эта универсальная закуска понравится всей семье. Попробуйте — и кабачки станут вашими любимыми овощами!

Ранее также сообщалось об оливковой намазке. Эта простая в приготовлении закуска идеально подходит к хлебу или крекерам.