Когда хочется есть на ночь, готовлю этот шоколадный белковый рулет: без сахара

Когда хочется есть на ночь, готовлю этот белковый рулет. В нем идеально сочетаются воздушный шоколадный корж с нежнейшим творожным кремом, создавая иллюзию настоящего десерта. В 100 г содержится около 120 ккал и 25 г белка.

Для шоколадного коржа вам понадобится: 4 яичных белка, 30 г какао, 40 г овсяной муки и сахарозаменитель по вкусу. Взбейте белки до устойчивых пиков, аккуратно вмешайте какао и муку. Вылейте тесто на противень с пекарской бумагой и выпекайте при 180 °C 10–12 минут. Для начинки смешайте 400 г мягкого творога, 100 г греческого йогурта, ваниль и сахарозаменитель. Готовый корж переверните на влажное полотенце, снимите бумагу, распределите творожную начинку и сверните рулетом. Охладите 2–3 часа в холодильнике для пропитки.

Это идеальное решение для полезного перекуса или легкого ужина, которое можно разнообразить свежими ягодами или арахисовой пастой без сахара.

