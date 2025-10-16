Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
16 октября 2025 в 22:32

Когда хочется есть на ночь, готовлю этот шоколадный белковый рулет: без сахара

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Когда хочется есть на ночь, готовлю этот белковый рулет. В нем идеально сочетаются воздушный шоколадный корж с нежнейшим творожным кремом, создавая иллюзию настоящего десерта. В 100 г содержится около 120 ккал и 25 г белка.

Для шоколадного коржа вам понадобится: 4 яичных белка, 30 г какао, 40 г овсяной муки и сахарозаменитель по вкусу. Взбейте белки до устойчивых пиков, аккуратно вмешайте какао и муку. Вылейте тесто на противень с пекарской бумагой и выпекайте при 180 °C 10–12 минут. Для начинки смешайте 400 г мягкого творога, 100 г греческого йогурта, ваниль и сахарозаменитель. Готовый корж переверните на влажное полотенце, снимите бумагу, распределите творожную начинку и сверните рулетом. Охладите 2–3 часа в холодильнике для пропитки.

Это идеальное решение для полезного перекуса или легкого ужина, которое можно разнообразить свежими ягодами или арахисовой пастой без сахара.

Ранее стало известно, как приготовить тертый пирог с творогом и вареньем: домашняя выпечка без сложных процессов.

Читайте также
Этот рулет из лаваша съедается за секунды! Секрет — в сочной начинке с копченой курицей
Общество
Этот рулет из лаваша съедается за секунды! Секрет — в сочной начинке с копченой курицей
Рецепт этих куриных рулетов ищут все! Просто и вкусно. Нежные рулетики с тягучим сыром за 15 минут
Общество
Рецепт этих куриных рулетов ищут все! Просто и вкусно. Нежные рулетики с тягучим сыром за 15 минут
На праздник и в будни: классический рецепт цезаря: это вкуснейший салат
Семья и жизнь
На праздник и в будни: классический рецепт цезаря: это вкуснейший салат
4 простых шага: рецепт говяжьей печени на сковороде — сочнее не бывает
Семья и жизнь
4 простых шага: рецепт говяжьей печени на сковороде — сочнее не бывает
Не знала, что тыква может быть такой вкусной: готовим тыквенные лепешки с сыром
Общество
Не знала, что тыква может быть такой вкусной: готовим тыквенные лепешки с сыром
рулеты
рецепты
перекусы
десерты
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
МИД России пообещал наказать виновных в убийстве военкора Зуева
Миллиардер предположил, какая известная личность приблизит апокалипсис
Состояние энергетики Белгородской области получило тревожную оценку
Так больше не готовят: рецепт «Наполеона» из СССР — самый вкусный десерт
В РФПИ высказались о сроках следующего саммита между США и Россией
Раскрыт инициатор состоявшегося разговора Путина и Трампа
Планы Трампа провалились: почему Индия никогда не откажется от нефти РФ
«Это правда»: Самойлова шокировала общество словами о разводе с Джиганом
«Проклятые чухонцы»: советский чемпион объяснил, что бы сделал с Финляндией
В Германии нашли способ изъять €720 млн российских активов
Корпоратив Прохора Шаляпина обернулся трагедией
Путин предостерег Трампа от поставок ракет Tomahawk Украине
До 17% годовых: банки повысили ставки по вкладам — как увеличить доход
Трамп сообщил о намерении обсудить с Зеленским свой разговор с Путиным
Меняем проводку в хрущевке: пошаговый план и реальные цены
Volkswagen снимет с производства популярный кроссовер после 24 лет выпуска
Как ухаживать за старинными вещами, чтобы они не испортились
Объятия Малахова и Бузовой попали на видео
Раскрыты детали обстрелов подстанций в Курской области
Белый дом подтвердил желание Трампа урегулировать конфликт на Украине
Дальше
Самое популярное
Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября
Регионы

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября

Беру кочан капусты и делаю обалденную закуску: сметают со стола в любой праздник
Общество

Беру кочан капусты и делаю обалденную закуску: сметают со стола в любой праздник

Яблочная бабка по-украински — яблок много, теста мало — нежный и невесомый пирог. Не шарлотка — вкуснее и проще
Общество

Яблочная бабка по-украински — яблок много, теста мало — нежный и невесомый пирог. Не шарлотка — вкуснее и проще

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.