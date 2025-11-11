Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 ноября 2025 в 06:02

Кофе и орехи в меренге: необычное сочетание, которое покоряет с первого кусочка, — теперь это мой любимый торт

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот пирог — настоящая мечта для тех, кто обожает контрасты. Рассыпчатая ореховая основа с кофейными нотками и нежная воздушная меренга создают идеальный дуэт.

Для пирога мне понадобится: грецкие орехи (120 г), желтки (3 шт.), сахар (150 г), сметана (200 г), сливочное масло (100 г), мука (160 г), растворимый кофе (2 ч. л.), разрыхлитель (0,5 ч. л.). Для меренги: белки (3 шт.), сахар (100 г).

Разогреваю духовку до 170 °C. Форму смазываю маслом. Грецкие орехи обжариваю на сухой сковороде до появления аромата, затем измельчаю в крошку, но не в муку — должны чувствоваться кусочки. Желтки взбиваю с сахаром до светлой пышной массы. Добавляю сметану и остывший крепкий кофе (растворяю 2 ч. л. кофе в 1 ст. л. горячей воды). Вмешиваю размягченное сливочное масло и ореховую крошку. Просеиваю муку с разрыхлителем и аккуратно соединяю с жидкой основой. Тесто должно быть достаточно густым, но текучим. Выливаю тесто в форму и выпекаю 30–40 минут до сухой зубочистки. Пока пирог печется, готовлю меренгу: белки взбиваю до устойчивых пиков, постепенно добавляя сахар. Готовый горячий пирог достаю из духовки и сразу распределяю меренгу поверх него. Возвращаю в духовку еще на 15 минут до легкого румянца меренги. Даю полностью остыть в форме.

Ранее сообщалось о рецепте удивительного десерта в азиатском стиле. Тофники с бананом — это простое блюдо с нежной текстурой. Оно понравится даже тем, кто не любит тофу.

Дмитрий Демичев
Д. Демичев
