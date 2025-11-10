Выжимаю сок, а мякоть — в тесто: открываем мандариновый сезон этими кексами. Топ среди легких десертов

Аромат свежего мандарина и корицы наполняет дом уютом и предвкушением праздника. Эти кексы — как маленькое солнце в пасмурный день.

Для кексов мне понадобится: яйцо (1 шт.), рисовая цельнозерновая мука (40 г), какао (1 ст. л.), натуральный йогурт (30 г), мандарин (1 шт.), разрыхлитель (0,5 ч. л.), корица (1 ч. л.).

Яйцо взбиваю венчиком или миксером до легкой пены — это важно для воздушности. Из мандарина выжимаю сок прямо к яйцу, но мякоть не выбрасываю — она пойдет в тесто позже. Добавляю йогурт и тщательно перемешиваю. В отдельной миске смешиваю все сухие ингредиенты: рисовую муку, какао, разрыхлитель и корицу. Просеиваю их к жидкой основе и аккуратно перемешиваю лопаткой до однородности. Оставшуюся мандариновую мякоть очищаю от белых пленочек и нарезаю небольшими кусочками. Добавляю в тесто и слегка перемешиваю. Тесто получается довольно густым. Раскладываю его по силиконовым формочкам, заполняя на 2/3. Выпекаю в разогретой до 180 °C духовке 15–20 минут. Проверяю готовность деревянной палочкой — она должна выходить сухой. Даю кексам немного остыть в формах, затем перекладываю на решетку.

