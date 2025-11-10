Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
10 ноября 2025 в 18:57

Выжимаю сок, а мякоть — в тесто: открываем мандариновый сезон этими кексами. Топ среди легких десертов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Аромат свежего мандарина и корицы наполняет дом уютом и предвкушением праздника. Эти кексы — как маленькое солнце в пасмурный день.

Для кексов мне понадобится: яйцо (1 шт.), рисовая цельнозерновая мука (40 г), какао (1 ст. л.), натуральный йогурт (30 г), мандарин (1 шт.), разрыхлитель (0,5 ч. л.), корица (1 ч. л.).

Яйцо взбиваю венчиком или миксером до легкой пены — это важно для воздушности. Из мандарина выжимаю сок прямо к яйцу, но мякоть не выбрасываю — она пойдет в тесто позже. Добавляю йогурт и тщательно перемешиваю. В отдельной миске смешиваю все сухие ингредиенты: рисовую муку, какао, разрыхлитель и корицу. Просеиваю их к жидкой основе и аккуратно перемешиваю лопаткой до однородности. Оставшуюся мандариновую мякоть очищаю от белых пленочек и нарезаю небольшими кусочками. Добавляю в тесто и слегка перемешиваю. Тесто получается довольно густым. Раскладываю его по силиконовым формочкам, заполняя на 2/3. Выпекаю в разогретой до 180 °C духовке 15–20 минут. Проверяю готовность деревянной палочкой — она должна выходить сухой. Даю кексам немного остыть в формах, затем перекладываю на решетку.

Ранее также сообщалось о нашем десерте, который уже прозвали ответом дубайскому шоколаду. Он делается из адыгейского сыра и поражает необычным вкусом.

Читайте также
Семья уплетает эти пирожки за обе щеки — готовлю за полчаса: вот моя хитрость для быстрого теста
Общество
Семья уплетает эти пирожки за обе щеки — готовлю за полчаса: вот моя хитрость для быстрого теста
Торт как из кондитерской: шоколадный творожный крем за 5 минут
Семья и жизнь
Торт как из кондитерской: шоколадный творожный крем за 5 минут
Холодный торт за 15 минут — собираю быстрее, чем приедет доставка: идеально для внезапных гостей
Общество
Холодный торт за 15 минут — собираю быстрее, чем приедет доставка: идеально для внезапных гостей
Как выбрать вкусные мандарины: покупаем самые сладкие фрукты без косточек
Семья и жизнь
Как выбрать вкусные мандарины: покупаем самые сладкие фрукты без косточек
Финансовый аналитик спрогнозировал, когда подорожают мандарины
Общество
Финансовый аналитик спрогнозировал, когда подорожают мандарины
еда
десерты
рецепты
мандарины
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Индии сообщили о росте числа погибших при взрыве в Нью-Дели
Мужчина упал на рельсы метро и умер
Дочь 88-летней Эдиты Пьехи раскрыла состояние здоровья матери
Поставляли мясо в рестораны? В Москве задержали похитителей собак, детали
В Финляндии нашли лишенных лицензий за рубежом врачей
Трамп пообещал вознаграждение не участвовавшим в шатдауне авиадиспетчерам
В Госдуме оценили взлом главного мессенджера ВСУ российскими хакерами
На Западе раскрыли, почему Зеленский не пойдет на мир
В ДНР осудили колумбийских наемников ВСУ
Россия покажет всему миру сотни экспонатов военной техники
Операторы будут «отрубать» связь по указу ФСБ? Как это работает, детали
В Сочи признали неподготовленность города к грузопассажирским судам
Украинцам с генераторами предложили необычный способ заработка
«Я не давал отпор»: сын Децла рассказал о травле со стороны фанатов Тимати
В столичной высотке затопило 14 этажей
В Госдуме нашли альтернативу для СНИЛС и ОМС
В сборной Чили раскрыли, почему рекордсмен команды не поедет в Россию
Довели до гангрены: девушка лишилась рук из-за шерстяных колготок
«Охлаждение» сим-карт россиян заработало
Суд подтвердил законность приговора посмертно осужденного Хачатуряна
Дальше
Самое популярное
Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Напиток здоровья и красоты: самым полезным сортом чая оказался не зеленый
Семья и жизнь

Напиток здоровья и красоты: самым полезным сортом чая оказался не зеленый

Лучше чизкейка — готовим заливной пирог с творогом по простому рецепту
Семья и жизнь

Лучше чизкейка — готовим заливной пирог с творогом по простому рецепту

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.