Клюквенный пунш: кисло-сладкая вкуснятина, богатая витаминами

Этот клюквенный пунш — настоящий витаминный взрыв с ярким кисло-сладким вкусом, где сочная клюква гармонирует с пряными нотками корицы и цитрусовой свежестью апельсина. Напиток получается насыщенным и согревающим.

Для приготовления возьмите: 300 г свежей или замороженной клюквы, 1 апельсин, 1 лимон, 100 г меда, 1 палочку корицы, 3-4 звездочки бадьяна, 1 ч. л. тертого имбиря, 1 л воды. Клюкву разомните, залейте водой и доведите до кипения. Добавьте нарезанный кружками апельсин (с кожурой), сок лимона, мед и специи. Томите на слабом огне 10 минут, затем снимите с плиты и дайте настояться под крышкой 15 минут. Процедите, перелейте в графин или банку.

Эта кисло-сладкая вкуснятина богата витаминами, заряжает энергией и дарит настоящее зимнее настроение! Идеально для праздников или просто как полезная альтернатива обычным чаям.

