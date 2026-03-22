Классика не подводит! Эта картошка с капустой и шкварками — гарантированный ответ на вопрос, что приготовить на ужин

Капуста и картофель — дуэт, проверенный временем и сотнями поколений. Но стоит добавить к нему немного бекона, щепотку правильных специй и знание одного кулинарного секрета, как простое деревенское кушанье превращается в шедевр домашней кухни, от которого сложно оторваться.

Что понадобится

Картофель (для жарки) — 600–700 г, капуста белокочанная — 300–400 г, бекон (слабосоленый или копченый) — 150 г, репчатый лук — 1 шт. (крупная головка), чеснок — 2-3 зубчика, масло сливочное — 20 г, масло растительное — 2-3 ст. л., паприка молотая — 1 ч. л., мускатный орех (тертый) — 1/4 ч. л., перец черный молотый — по вкусу, соль — по вкусу, укроп свежий (для подачи) — несколько веточек.

Как готовлю

Картофель, очищенный от кожуры, нарезаю брусочками или дольками средней толщины. Заливаю кипятком на 5–7 минут, затем откидываю на дуршлаг и тщательно обсушиваю бумажными полотенцами — это ключ к хрустящей корочке.

Тем временем тонко шинкую капусту, лук нарезаю перьями, чеснок мелко рублю. Бекон нарезаю небольшими кубиками или полосками.

В глубокой сковороде на среднем огне вытапливаю жир из бекона до образования хрустящих шкварок, которые затем извлекаю. В полученный жир добавляю сливочное и растительное масло, хорошо прогреваю.

Выкладываю обсохший картофель и обжариваю на среднем огне до золотистой корочки со всех сторон, периодически переворачивая. Не перемешивая, поверх картофеля выкладываю капусту и лук.

Когда картофель подрумянится с другой стороны, добавляю паприку, черный перец и мускатный орех, затем все аккуратно, но тщательно перемешиваю и жарю 2–3 минуты.

Добавляю чеснок и продолжаю готовить, помешивая каждые пару минут, до достижения капустой желаемой степени мягкости. В самом конце солю по вкусу. Готовое блюдо посыпаю свежим укропом и заготовленными шкварками.

Ранее также сообщалось о рецепте шашлыка «под шубой». Этот простой трюк делает мясо намного сочнее и невероятно ароматным.