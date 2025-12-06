Кладу в кефир 4 ингредиента: готовим жиросжигающий коктейль — помогает не наедаться на ночь и худеть

Кладу в кефир 4 ингредиента: готовим жиросжигающий коктейль — помогает не наедаться на ночь и худеть. Идеальный выбор для тех, кто ценит свое здоровье, стремится к легкости и хочет добиться результата с помощью натуральных продуктов! Этот напиток станет вашим верным союзником на пути к цели.

Для его приготовления вам понадобится: 1 стакан кефира 1%, 1/2 чайной ложки молотого имбиря, 1/2 чайной ложки корицы, щепотка красного жгучего перца и 1 чайная ложка меда для гармонии вкуса.

Как приготовить: В стакан кефира комнатной температуры добавьте имбирь, корицу, красный перец и мед. Тщательно перемешайте или взбейте венчиком до полного растворения меда и специй.

Этот полезный коктейль станет отличной альтернативой ужину или сытным перекусом между приемами пищи. Он мягко очищает организм, ускоряет метаболизм и помогает справиться с чувством голода, даря приятное ощущение легкости.

