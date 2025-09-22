«Интервидение-2025»
22 сентября 2025 в 07:46

Киньте семена в октябре на грядку и получите яркую клумбу с огромными бутонами

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Мальва — настоящее украшение любого сада. Ее главные преимущества — простой уход и пышное цветение: крупные яркие соцветия всех оттенков от белого до почти черного цветут с июня по сентябрь.

Для посадки под зиму семена высевают в октябре-ноябре в подготовленные борозды глубиной 2–3 см, присыпают землей и слегка утрамбовывают. Место для посева выбирают солнечное с хорошо дренированной почвой. Весной всходы прореживают, оставляя между растениями 30–50 см. Такой способ посадки позволяет семенам пройти естественную стратификацию, что обеспечивает дружные всходы и более крепкие растения.

Мальва идеально подходит для создания задних планов в миксбордерах, декорирования заборов и стен, а ее срезанные соцветия долго стоят в воде, украшая интерьер. Просто киньте семена в октябре на грядку и получите яркую клумбу с огромными бутонами.

Ранее были названы цветы, которые при осенней посадке 100% зацветут следующим летом: зимуют даже в глине и песке.

Дарья Иванова
