Киньте семена в октябре на грядку и получите яркую клумбу с огромными бутонами

Мальва — настоящее украшение любого сада. Ее главные преимущества — простой уход и пышное цветение: крупные яркие соцветия всех оттенков от белого до почти черного цветут с июня по сентябрь.

Для посадки под зиму семена высевают в октябре-ноябре в подготовленные борозды глубиной 2–3 см, присыпают землей и слегка утрамбовывают. Место для посева выбирают солнечное с хорошо дренированной почвой. Весной всходы прореживают, оставляя между растениями 30–50 см. Такой способ посадки позволяет семенам пройти естественную стратификацию, что обеспечивает дружные всходы и более крепкие растения.

Мальва идеально подходит для создания задних планов в миксбордерах, декорирования заборов и стен, а ее срезанные соцветия долго стоят в воде, украшая интерьер. Просто киньте семена в октябре на грядку и получите яркую клумбу с огромными бутонами.

