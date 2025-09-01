День знаний — 2025
01 сентября 2025 в 12:00

Кетчуп из кабачков на зиму! Забудьте о магазинных соусах с консервантами

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кетчуп из кабачков на зиму! Забудьте о магазинных соусах с консервантами! Этот домашний кабачковый кетчуп поразит вас насыщенным вкусом и густой консистенцией. В его составе нет ничего лишнего — только натуральные ингредиенты. Идеально подходит для мяса, пасты, пиццы и даже бутербродов.

Ингредиенты

  • Кабачки очищенные — 1,5 кг
  • Лук репчатый — 600 г
  • Сахар — 200 г
  • Соль — 65 г
  • Чеснок сушёный — 1 ч. л.
  • Гвоздика — 6 шт.
  • Томатная паста — 500 г
  • Уксус 9% — 100 мл
  • Перец чёрный молотый — 1 ч. л.
  • Перец чили молотый — 1 ч. л.

Приготовление

  1. Кабачки и лук нарежьте кубиками, переложите в кастрюлю, посолите и оставьте на 10 минут — они пустят сок. Поставьте на огонь, добавьте сахар и варите после закипания 30 минут на слабом огне, периодически помешивая. Затем добавьте сушёный чеснок, чёрный перец, чили, гвоздику и томатную пасту. Взбейте массу погружным блендером до однородности. Влейте уксус, перемешайте и томите под крышкой ещё 20 минут.
  2. Горячий кетчуп разлейте по стерильным банкам, закатайте прокипячёнными крышками, переверните и укутайте до полного остывания. Храните в прохладном месте. Выход — около 2,1 литра ароматного соуса с приятной кислинкой и лёгкой остротой.

Для более яркого вкуса можно добавить свежий чеснок (3–4 зубчика) и щепотку копчёной паприки. Подавайте кетчуп охлаждённым — так его вкус раскроется лучше всего. Приятных заготовок!

Ранее мы готовили закатку из свеклы на зиму. Одна банка — и на столе ароматный борщ!

кетчуп
кабачки
закатки
домашние заготовки
Ольга Шмырева
О. Шмырева
