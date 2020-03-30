https://static.news.ru/photo/773ee420-7278-11ea-9ca5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минсельхоз РФ внёс горбушу и кету в перечень особо ценных и ценных видов водных биоресурсов.

Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу ведомства. По её данным, решение связано с новым законом о любительской рыбалке, который вступил в силу в январе 2020 года.

Внести кету и горбушу в перечень предложили в регионах Дальнего Востока.

Главная задача введения таких ограничений — борьба с браконьерством, которое подрывает запасы рыбы и наносит значительный вред популяции, — заявил президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев.

По его словам, благодаря внесению кеты и горбуши в перечень ужесточена ответственность за незаконную добычу и сбыт этих видов рыбы.

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