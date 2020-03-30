Минсельхоз РФ внёс горбушу и кету в перечень особо ценных и ценных видов водных биоресурсов.
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Внести кету и горбушу в перечень предложили в регионах Дальнего Востока.
Главная задача введения таких ограничений — борьба с браконьерством, которое подрывает запасы рыбы и наносит значительный вред популяции, — заявил президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев.
По его словам, благодаря внесению кеты и горбуши в перечень ужесточена ответственность за незаконную добычу и сбыт этих видов рыбы.
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