Новая «Мимоза» с вареной горбушей — вкусный вариант классики! Этот воздушный салат из рыбы, овощей и яблока покоряет своим изысканным вкусом и нарядным видом. Желточная крошка, напоминающая весенние цветы, делает блюдо особенно аппетитным. Идеальный вариант для торжественного ужина — просто, вкусно и очень эффектно!
Ингредиенты:
- филе горбуши — 400 г;
- яйца — 5 шт.;
- картофель — 5 шт. (средний);
- морковь — 5 шт.;
- яблоко зелёное — 1 шт.;
- лук зелёный — 1 пучок;
- укроп — 1 пучок;
- майонез — по вкусу;
- сок лимонный — 1 ст. л.;
- соль — по вкусу.
Приготовление:
- Отварите морковь, картофель и яйца. Очистите и натрите отдельно. Можете выбрать нарезку кубиками. Горбушу приготовьте на пару или отварите, разберите на волокна. Яблоко натрите, сбрызните лимонным соком. Зелень измельчите.
- Собирайте слои в кольце: картофель + майонез, рыба + майонез, зелень, морковь + майонез. Повторите слои. Добавьте яблоко, белки, обильно смажьте майонезом. Украсьте желтковой крошкой. Охладите два-три часа перед подачей.
Для яркого вкуса дайте салату постоять при комнатной температуре 15 минут перед подачей.
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