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03 июля 2025 в 09:00

Новая «Мимоза» с вареной горбушей — вкусный вариант классики!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Новая «Мимоза» с вареной горбушей — вкусный вариант классики! Этот воздушный салат из рыбы, овощей и яблока покоряет своим изысканным вкусом и нарядным видом. Желточная крошка, напоминающая весенние цветы, делает блюдо особенно аппетитным. Идеальный вариант для торжественного ужина — просто, вкусно и очень эффектно!

Ингредиенты:

  • филе горбуши — 400 г;
  • яйца — 5 шт.;
  • картофель — 5 шт. (средний);
  • морковь — 5 шт.;
  • яблоко зелёное — 1 шт.;
  • лук зелёный — 1 пучок;
  • укроп — 1 пучок;
  • майонез — по вкусу;
  • сок лимонный — 1 ст. л.;
  • соль — по вкусу.

Приготовление:

  1. Отварите морковь, картофель и яйца. Очистите и натрите отдельно. Можете выбрать нарезку кубиками. Горбушу приготовьте на пару или отварите, разберите на волокна. Яблоко натрите, сбрызните лимонным соком. Зелень измельчите.
  2. Собирайте слои в кольце: картофель + майонез, рыба + майонез, зелень, морковь + майонез. Повторите слои. Добавьте яблоко, белки, обильно смажьте майонезом. Украсьте желтковой крошкой. Охладите два-три часа перед подачей.

Для яркого вкуса дайте салату постоять при комнатной температуре 15 минут перед подачей.

Ранее мы готовили салат «Мечта» со свеклой и горошком. Простой как два рубля, но вкусный!

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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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