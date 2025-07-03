Новая «Мимоза» с вареной горбушей — вкусный вариант классики! Этот воздушный салат из рыбы, овощей и яблока покоряет своим изысканным вкусом и нарядным видом. Желточная крошка, напоминающая весенние цветы, делает блюдо особенно аппетитным. Идеальный вариант для торжественного ужина — просто, вкусно и очень эффектно!

Ингредиенты:

филе горбуши — 400 г;

яйца — 5 шт.;

картофель — 5 шт. (средний);

морковь — 5 шт.;

яблоко зелёное — 1 шт.;

лук зелёный — 1 пучок;

укроп — 1 пучок;

майонез — по вкусу;

сок лимонный — 1 ст. л.;

соль — по вкусу.

Приготовление:

Отварите морковь, картофель и яйца. Очистите и натрите отдельно. Можете выбрать нарезку кубиками. Горбушу приготовьте на пару или отварите, разберите на волокна. Яблоко натрите, сбрызните лимонным соком. Зелень измельчите. Собирайте слои в кольце: картофель + майонез, рыба + майонез, зелень, морковь + майонез. Повторите слои. Добавьте яблоко, белки, обильно смажьте майонезом. Украсьте желтковой крошкой. Охладите два-три часа перед подачей.

Для яркого вкуса дайте салату постоять при комнатной температуре 15 минут перед подачей.

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