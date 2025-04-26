Кефирный пирог-конструктор! Подойдут любые ягоды и орехи

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кефирный пирог-конструктор! Подойдут любые ягоды и орехи. Домашняя выпечка на раз-два. Этот воздушный пирог с сочной ягодной начинкой станет любимым десертом вашей семьи. Готовится просто, а результат впечатляет! Этот пирог хорош в любое время года — летом со свежими ягодами, зимой с замороженными. В рецепте малина и грецкие, но подойдут черная смородина, клубника, арахис и миндаль.

Ингредиенты (форма 22 см)

Мука — 250 г

Кефир — 250 мл

Сливочное масло — 110 г

Сахар — 150 г

Яйца — 2 шт.

Разрыхлитель — 2 ч. л.

Ванилин — 1 ч. л.

Соль — щепотка

Свежие/замороженные ягоды — 250 г

Крахмал — 1 ст. л.

Грецкие орехи — 50 г

Приготовление

1. Подготовка теста. Растопите масло, остудите. Взбейте яйца с сахаром до пышности. Добавьте кефир, масло, ванилин. Постепенно введите муку с разрыхлителем.

2. Формирование пирога. Смажьте форму маслом, посыпьте мукой. Вылейте 2/3 теста, разровняйте. Малину смешайте с крахмалом, выложите сверху, на нее измельченные орехи. Залейте оставшимся тестом.

3. Выпечка. Выпекайте 40 минут при 180 °C. Готовность проверьте зубочисткой. Сверху украсьте ягодами и орехами.

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