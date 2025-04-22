Любите этот десерт, но нет времени? Быстрый брауни с черникой! Готовится этот десерт без муки и сахара, но получается обалденно вкусным. Это вкусняшка без лишних хлопот. Приготовьте ее быстро, просто и очень вкусно. Этот брауни — идеальное лакомство.
Ингредиенты
- 1 яйцо
- 1 банан (размятый)
- 3 ч. л. какао
- 1-2 ч. л. ореховой пасты
- Черника — 30 г
- 5 г разрыхлителя
- Ванилин, корица — по вкусу
Приготовление
1. Взбейте яйцо и банан до однородности, добавьте какао и ореховую пасту, перемешайте.
2. Добавьте разрыхлтель, ванилин, корицу и чернику. Еще раз аккуратно перемешайте.
3. Наполните силиконовую формочку массой и поставьте в разогретую духовку. Выпекайте 15–20 минут при 180 °C.
4. Подавайте с шариком мороженого или свежими ягодами!
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