Любите этот десерт, но нет времени? Быстрый брауни с черникой! Готовится этот десерт без муки и сахара, но получается обалденно вкусным. Это вкусняшка без лишних хлопот. Приготовьте ее быстро, просто и очень вкусно. Этот брауни — идеальное лакомство.

Ингредиенты

  • 1 яйцо
  • 1 банан (размятый)
  • 3 ч. л. какао
  • 1-2 ч. л. ореховой пасты
  • Черника — 30 г
  • 5 г разрыхлителя
  • Ванилин, корица — по вкусу

Приготовление

1. Взбейте яйцо и банан до однородности, добавьте какао и ореховую пасту, перемешайте.

2. Добавьте разрыхлтель, ванилин, корицу и чернику. Еще раз аккуратно перемешайте.

3. Наполните силиконовую формочку массой и поставьте в разогретую духовку. Выпекайте 15–20 минут при 180 °C.

4. Подавайте с шариком мороженого или свежими ягодами!

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