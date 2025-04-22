Быстрый брауни с черникой! Без муки и сахара. Десерт без лишних хлопот

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Любите этот десерт, но нет времени? Быстрый брауни с черникой! Готовится этот десерт без муки и сахара, но получается обалденно вкусным. Это вкусняшка без лишних хлопот. Приготовьте ее быстро, просто и очень вкусно. Этот брауни — идеальное лакомство.

Ингредиенты

1 яйцо

1 банан (размятый)

3 ч. л. какао

1-2 ч. л. ореховой пасты

Черника — 30 г

5 г разрыхлителя

Ванилин, корица — по вкусу

Приготовление

1. Взбейте яйцо и банан до однородности, добавьте какао и ореховую пасту, перемешайте.

2. Добавьте разрыхлтель, ванилин, корицу и чернику. Еще раз аккуратно перемешайте.

3. Наполните силиконовую формочку массой и поставьте в разогретую духовку. Выпекайте 15–20 минут при 180 °C.

4. Подавайте с шариком мороженого или свежими ягодами!

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