Каша — мать наша: как варить вкусную кашу Рассказываем, как вкусно сварить пшенную, рисовую, кукурузную, овсяную кашу

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Как варить кашу

Правильный завтрак заряжает энергией на целый день. Можно, конечно, сделать бутерброды или взять йогурт, но полезнее и сытнее каши завтрака нет. В крупах содержатся углеводы, клетчатка, витамины и белок. Они дают силы для физической и умственной работы. В статье расскажем, как варить кашу, и поделимся рецептами аппетитных завтраков.

Как варить пшенную кашу

Пшено богато витаминами группы B, а также калием, магнием, железом и цинком. Кашу из этого злака включают в меню детей и беременных женщин. Чтобы получилось вкусное блюдо, нужно знать, сколько варить кашу и какие продукты добавлять. Рассмотрим несколько способов приготовления:

Каша пшенная рассыпчатая

Фото: shutterstock.com Как варить пшенную кашу

На стакан крупы нужно взять столько же воды и 1,5 стакана молока. Пшено промывают несколько минут, затем засыпают в кастрюлю и заливают жидкостью. Когда все закипит, добавляют соль или сахар по вкусу. Крупу полчаса варят на медленном огне. Затем плиту отключают и кашу на 10–15 минут оставляют томиться под крышкой. В готовое блюдо для калорийности можно положить масло. По желанию сахар можно заменить медом.

Каша пшенная с изюмом

Это блюдо можно готовить на завтрак или как десерт. На две порции потребуется стакан крупы и 2,5 стакана молока, горсть изюма. Пшено нужно засыпать в кастрюлю, которая подходит для запекания, и залить молоком. Кашу варить недолго. Время зависит от температуры: на медленном огне достаточно 20 минут. Затем в блюдо добавляют изюм, по желанию — корицу или ваниль. Кастрюлю ставят в духовку на 20 минут.

Как варить аппетитную рисовую кашу

Рисовая каша надолго дает чувство сытости. Благодаря содержанию железа и витамина Е она полезна при анемии и улучшает состояние кожи. Расскажем, как варить кашу на воде и молоке:

Фото: shutterstock.com Как варить кашу на молоке

Рисовая каша с яблоками и тыквой

Подойдет даже гурманам. Добавки придают необычный вкус знакомому блюду. Для приготовления понадобятся: 300 г тыквы, кисло-сладкое яблоко, 1,5 литра воды, стакан круглозерной крупы. Рис твердых сортов не разварится. Тыкву режут небольшими кусочками и отваривают в течение 15 минут, затем протирают через сито. На тыквенном отваре готовят рис. Досыпают сахар, соль по вкусу. Кастрюлю ставят на медленный огонь, смесь помешивают. Через 15 минут добавляют тыквенное пюре и готовят еще столько же. В конце варки добавляют измельченные яблоки и кусочек масла.

Рисовая каша классическая

Потребуются: стакан риса, 1,5 стакана молока и столько же воды, по вкусу — сахар, соль, орехи. Как варить кашу на молоке? Его смешивают с водой и добавляют крупу. Варят около 20 минут, затем еще на пять оставляют настаиваться. Готовое блюдо можно украсить орехами.

Как варить кукурузную кашу

Фото: shutterstock.com Как варить кашу на воде

Крупа богата жирными ненасыщенными кислотами, витаминами А, группы В, К, Е, С и клетчаткой. Блюдо советуют при стрессах, проблемах с сердцем и излишнем весе. Но каша из кукурузы может получиться твердой и невкусной. Поэтому как приготовить это кушанье, спрашивают чаще, чем, например, как варить манную кашу. Поделимся простыми рецептами:

Кукурузная каша с фруктами

Для блюда возьмите 1,5 стакана молока, 2 стакана воды, полстакана крупы, 2 ст. л. сахара, любые фрукты. В кастрюлю с толстым дном влейте воду, добавьте крупу и сахар. На слабом огне варите до испарения воды. Затем долейте молоко и готовьте еще 10–15 минут. Перед подачей на стол блюдо украсьте фруктами.

Кукурузная каша в мультиварке

Благодаря равномерному нагреванию блюдо получается более нежным и рассыпчатым. Кашу не надо помешивать, достаточно добавить все ингредиенты, выбрать специальный режим и завести таймер на 50 минут. Для блюда потребуются: стакан молока, полстакана крупы, 2,5 стакана воды, 2 ст. л. сахара. В готовую кашу можно добавить масло и щепотку ванилина.

Как варить овсяную кашу

Фото: shutterstock.com Как варить рисовую кашу

Эту крупу недаром называют геркулесом, по имени могучего героя из греческих мифов. Она содержит витамины группы В, которые нужны для роста мышц. Кроме того, в каше много аминокислот, полезных для нервной системы, и микроэлементов. Овсянка повышает иммунитет, благотворно влияет на желудок и очищает организм. Способ приготовления практически не отличается от того, как варить ячневую кашу и другие виды круп. Поделимся самыми удачными рецептами.

Овсянка по-английски

Чтобы приготовить завтрак джентльменов, возьмите стакан хлопьев, 1,5 стакана воды, щепотку соли. В кипяток засыпьте овсяные хлопья, посолите. Томите кашу на медленном огне 10–15 минут. В готовое блюдо можно добавить мед, ягоды или сливки.

Овсянка с сухофруктами

Рецепт идеально подойдет для полезного завтрака. На 1,5 стакана хлопьев потребуется 3 стакана молока, щепотка изюма, 5 штучек кураги или чернослива. Хлопья варят на молоке в течение 10–15 мин. Затем сухофрукты заливают кипятком, сливают воду и добавляют в готовое блюдо.

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