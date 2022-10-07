Правильный завтрак заряжает энергией на целый день. Можно, конечно, сделать бутерброды или взять йогурт, но полезнее и сытнее каши завтрака нет. В крупах содержатся углеводы, клетчатка, витамины и белок. Они дают силы для физической и умственной работы. В статье расскажем, как варить кашу, и поделимся рецептами аппетитных завтраков.
Как варить пшенную кашу
Пшено богато витаминами группы B, а также калием, магнием, железом и цинком. Кашу из этого злака включают в меню детей и беременных женщин. Чтобы получилось вкусное блюдо, нужно знать, сколько варить кашу и какие продукты добавлять. Рассмотрим несколько способов приготовления:
- Каша пшенная рассыпчатая
На стакан крупы нужно взять столько же воды и 1,5 стакана молока. Пшено промывают несколько минут, затем засыпают в кастрюлю и заливают жидкостью. Когда все закипит, добавляют соль или сахар по вкусу. Крупу полчаса варят на медленном огне. Затем плиту отключают и кашу на 10–15 минут оставляют томиться под крышкой. В готовое блюдо для калорийности можно положить масло. По желанию сахар можно заменить медом.
- Каша пшенная с изюмом
Это блюдо можно готовить на завтрак или как десерт. На две порции потребуется стакан крупы и 2,5 стакана молока, горсть изюма. Пшено нужно засыпать в кастрюлю, которая подходит для запекания, и залить молоком. Кашу варить недолго. Время зависит от температуры: на медленном огне достаточно 20 минут. Затем в блюдо добавляют изюм, по желанию — корицу или ваниль. Кастрюлю ставят в духовку на 20 минут.
Как варить аппетитную рисовую кашу
Рисовая каша надолго дает чувство сытости. Благодаря содержанию железа и витамина Е она полезна при анемии и улучшает состояние кожи. Расскажем, как варить кашу на воде и молоке:
- Рисовая каша с яблоками и тыквой
Подойдет даже гурманам. Добавки придают необычный вкус знакомому блюду. Для приготовления понадобятся: 300 г тыквы, кисло-сладкое яблоко, 1,5 литра воды, стакан круглозерной крупы. Рис твердых сортов не разварится. Тыкву режут небольшими кусочками и отваривают в течение 15 минут, затем протирают через сито. На тыквенном отваре готовят рис. Досыпают сахар, соль по вкусу. Кастрюлю ставят на медленный огонь, смесь помешивают. Через 15 минут добавляют тыквенное пюре и готовят еще столько же. В конце варки добавляют измельченные яблоки и кусочек масла.
- Рисовая каша классическая
Потребуются: стакан риса, 1,5 стакана молока и столько же воды, по вкусу — сахар, соль, орехи. Как варить кашу на молоке? Его смешивают с водой и добавляют крупу. Варят около 20 минут, затем еще на пять оставляют настаиваться. Готовое блюдо можно украсить орехами.
Как варить кукурузную кашу
Крупа богата жирными ненасыщенными кислотами, витаминами А, группы В, К, Е, С и клетчаткой. Блюдо советуют при стрессах, проблемах с сердцем и излишнем весе. Но каша из кукурузы может получиться твердой и невкусной. Поэтому как приготовить это кушанье, спрашивают чаще, чем, например, как варить манную кашу. Поделимся простыми рецептами:
- Кукурузная каша с фруктами
Для блюда возьмите 1,5 стакана молока, 2 стакана воды, полстакана крупы, 2 ст. л. сахара, любые фрукты. В кастрюлю с толстым дном влейте воду, добавьте крупу и сахар. На слабом огне варите до испарения воды. Затем долейте молоко и готовьте еще 10–15 минут. Перед подачей на стол блюдо украсьте фруктами.
- Кукурузная каша в мультиварке
Благодаря равномерному нагреванию блюдо получается более нежным и рассыпчатым. Кашу не надо помешивать, достаточно добавить все ингредиенты, выбрать специальный режим и завести таймер на 50 минут. Для блюда потребуются: стакан молока, полстакана крупы, 2,5 стакана воды, 2 ст. л. сахара. В готовую кашу можно добавить масло и щепотку ванилина.
Как варить овсяную кашу
Эту крупу недаром называют геркулесом, по имени могучего героя из греческих мифов. Она содержит витамины группы В, которые нужны для роста мышц. Кроме того, в каше много аминокислот, полезных для нервной системы, и микроэлементов. Овсянка повышает иммунитет, благотворно влияет на желудок и очищает организм. Способ приготовления практически не отличается от того, как варить ячневую кашу и другие виды круп. Поделимся самыми удачными рецептами.
- Овсянка по-английски
Чтобы приготовить завтрак джентльменов, возьмите стакан хлопьев, 1,5 стакана воды, щепотку соли. В кипяток засыпьте овсяные хлопья, посолите. Томите кашу на медленном огне 10–15 минут. В готовое блюдо можно добавить мед, ягоды или сливки.
- Овсянка с сухофруктами
Рецепт идеально подойдет для полезного завтрака. На 1,5 стакана хлопьев потребуется 3 стакана молока, щепотка изюма, 5 штучек кураги или чернослива. Хлопья варят на молоке в течение 10–15 мин. Затем сухофрукты заливают кипятком, сливают воду и добавляют в готовое блюдо.
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