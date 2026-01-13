Картошка по-деревенски отдыхает. Запекаю веера с розмарином и морской солью. Проще не бывает, а пахнет — как в ресторане

Картошка по-деревенски отдыхает. Запекаю веера с розмарином и морской солью. Проще не бывает, а пахнет — как в ресторане

Действительно, эта простая техника приготовления картофеля превращает привычный гарнир в изысканное блюдо с ресторанным шармом. Секрет — в особой нарезке веером, которая позволяет маслу и аромату розмарина проникнуть в каждый тонкий ломтик, создавая контраст хрустящих краев и нежной тающей сердцевины. Аппетитный запах чеснока и трав, разносящийся по кухне, станет лучшим приглашением к ужину.

Для приготовления вам понадобится: 8 средних картофелин (удлиненной формы), 4 ст. л. оливкового масла, 3–4 веточки свежего розмарина, 2 зубчика чеснока, морская соль крупного помола, свежемолотый черный перец. Разогрейте духовку до 200°C. Картофель тщательно вымойте. Положите каждую картофелину между двумя деревянными палочками для суши или черенками от ложек — это ограничитель, чтобы не прорезать ее полностью. Сделайте поперечные надрезы ножом через каждые 3–4 мм. Выложите картофель в форму для запекания. В пиале смешайте оливковое масло, измельченный чеснок, соль и перец. Аккуратно промажьте каждый веер, стараясь попасть маслом между ломтиками. Вставьте в надрезы небольшие веточки розмарина. Запекайте 50–60 минут до мягкости внутри и золотистой корочки снаружи. Подавайте горячими, посыпав морской солью.

