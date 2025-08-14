Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 августа 2025 в 08:00

Картофельная запеканка — вкус детства! Нужен фарш, лук и сыр

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Картофельная запеканка с мясом и сыром — вкус детства! Это блюдо — идеальный вариант сытного семейного ужина! Нежные слои картофеля, ароматный мясной фарш и золотистая сырная корочка — просто, вкусно и по-домашнему уютно.

Ингредиенты

  • Картофель — 600 г
  • Фарш мясной — 650 г
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Сметана — 250 мл
  • Сыр твёрдый — 250 г
  • Томатный соус — 3 ст.л.
  • Сливочное масло — 60 г
  • Масло растительное — 2 ст. л.
  • Вода — 50 мл
  • Соль — 2 ч. л.
  • Перец чёрный молотый — 1 ч. л.
  • Паприка копчёная — 1 ч. л.
  • Итальянские травы — 1 ч. л.

Приготовление

  1. Картофель нарежьте тонкими кружочками, смешайте с растительным маслом, 1 ч. л. соли, паприкой и водой. Выложите в форму и запекайте 20 минут при 200 °C.
  2. Лук обжарьте на сливочном масле до прозрачности, добавьте фарш, оставшуюся соль, перец и травы. Жарьте 5–7 минут, влейте томатный соус и тушите ещё 3 минуты.
  3. Достаньте картофель, смажьте сметаной, сверху распределите мясную начинку и посыпьте тёртым сыром. Запекайте ещё 15 минут до румяной корочки.

Ранее мы готовили кабачковую запеканку с ветчиной и сыром! Всего 139 ккал в 100 граммах.

картошка
картофель
мясо
фарш
запеканка
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Камчатского гида осудили за гибель восьми туристов на вулкане
Зеленский встретится с еще одним европейским лидером
ФСБ оценила ущерб Украины после уничтожения производства ракет «Сапсан»
Россиянин попал под атаку ВСУ и в секунды потерял машину
Профессор указал на странные детали в разговоре Зеленского с Трампом
Появились кадры с атакованным правительством в Белгороде
В МВД высказались о возможном запрете опасного аксессуара для авто
Боец ВС РФ победил соперника из ВСУ в рукопашную и вышел из засады живым
Три человека пострадали при новой атаке ВСУ на Белгородскую область
Разочарованный поездкой в Берлин Зеленский обратился к Соловьеву
МАК опроверг данные об итогах крушения Ан-24 в Приамурье
Командование ВСУ вынуждено заменять небоеспособных десантников под Сумами
Стало известно о срыве разработки дальнобойных ракет на Украине
ВС РФ поразили сразу четыре украинских завода по производству «Сапсанов»
Баклажаны как в детстве — запекаем по бабушкиному рецепту
ВС России сорвали попытку Украины произвести ракеты для атак на РФ
Россиянам назвали места, где можно заразиться лихорадкой чикунгунья
Спасение подразделения ВС РФ, удары по ЗАЭС: новости СВО к утру 14 августа
Кому положены выплаты к 1 сентября, как получить: рассказываем подробно
Россиянам разрешили произносить «миллион» и «миллиард» двумя способами
Дальше
Самое популярное
Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов
Общество

Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов

WhatsApp заблокировали в России? Сбои, что с видеозвонками 12 августа
Интернет и СМИ

WhatsApp заблокировали в России? Сбои, что с видеозвонками 12 августа

Обрушение фронта ВСУ и подарок для Путина: новости СВО к вечеру 12 августа
Россия

Обрушение фронта ВСУ и подарок для Путина: новости СВО к вечеру 12 августа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.