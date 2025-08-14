Картофельная запеканка — вкус детства! Нужен фарш, лук и сыр

Картофельная запеканка с мясом и сыром — вкус детства! Это блюдо — идеальный вариант сытного семейного ужина! Нежные слои картофеля, ароматный мясной фарш и золотистая сырная корочка — просто, вкусно и по-домашнему уютно.

Ингредиенты

Картофель — 600 г

Фарш мясной — 650 г

Лук репчатый — 1 шт.

Сметана — 250 мл

Сыр твёрдый — 250 г

Томатный соус — 3 ст.л.

Сливочное масло — 60 г

Масло растительное — 2 ст. л.

Вода — 50 мл

Соль — 2 ч. л.

Перец чёрный молотый — 1 ч. л.

Паприка копчёная — 1 ч. л.

Итальянские травы — 1 ч. л.

Приготовление

Картофель нарежьте тонкими кружочками, смешайте с растительным маслом, 1 ч. л. соли, паприкой и водой. Выложите в форму и запекайте 20 минут при 200 °C. Лук обжарьте на сливочном масле до прозрачности, добавьте фарш, оставшуюся соль, перец и травы. Жарьте 5–7 минут, влейте томатный соус и тушите ещё 3 минуты. Достаньте картофель, смажьте сметаной, сверху распределите мясную начинку и посыпьте тёртым сыром. Запекайте ещё 15 минут до румяной корочки.

