Кабачковая запеканка с ветчиной и сыром! Всего 139 ккал в 100 граммах! Эта сытная запеканка сочетает нежность кабачков, пикантность ветчины и сливочность расплавленного сыра. Идеальный вариант для полезного ужина без лишних калорий.

Ингредиенты

Кабачки — 2 шт. (около 600 г)

Панировочные сухари — 50 г

Тёртый пармезан — 50 г

Моцарелла — 150 г

Томатный соус — 200 мл

Ветчина — 150 г

Оливковое масло — 1 ст. л.

Соль, смесь итальянских трав — по вкусу

Приготовление

Разогрейте духовку до 200 °C. Кабачки нарежьте тонкими пластинами, удаляя мягкую сердцевину с семенами. Смешайте панировочные сухари с тёртым пармезаном. Форму для запекания смажьте маслом и начинайте выкладывать слоями: сначала кабачки, затем томатный соус, ломтики ветчины, моцареллу и сырно-сухарную смесь. Повторите слои 2–3 раза, завершив слоем кабачков с сырной посыпкой. Сбрызните оливковым маслом, слегка посолите и приправьте итальянскими травами. Отправьте в духовку на 25 минут до образования румяной корочки. Дайте запеканке немного остыть перед подачей — это сделает её текстуру более плотной.

