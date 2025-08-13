Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 августа 2025 в 11:30

Кабачковая запеканка с ветчиной и сыром! Всего 139 ккал в 100 граммах

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кабачковая запеканка с ветчиной и сыром! Всего 139 ккал в 100 граммах! Эта сытная запеканка сочетает нежность кабачков, пикантность ветчины и сливочность расплавленного сыра. Идеальный вариант для полезного ужина без лишних калорий.

Ингредиенты

  • Кабачки — 2 шт. (около 600 г)
  • Панировочные сухари — 50 г
  • Тёртый пармезан — 50 г
  • Моцарелла — 150 г
  • Томатный соус — 200 мл
  • Ветчина — 150 г
  • Оливковое масло — 1 ст. л.
  • Соль, смесь итальянских трав — по вкусу

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 200 °C. Кабачки нарежьте тонкими пластинами, удаляя мягкую сердцевину с семенами. Смешайте панировочные сухари с тёртым пармезаном. Форму для запекания смажьте маслом и начинайте выкладывать слоями: сначала кабачки, затем томатный соус, ломтики ветчины, моцареллу и сырно-сухарную смесь.
  2. Повторите слои 2–3 раза, завершив слоем кабачков с сырной посыпкой. Сбрызните оливковым маслом, слегка посолите и приправьте итальянскими травами. Отправьте в духовку на 25 минут до образования румяной корочки. Дайте запеканке немного остыть перед подачей — это сделает её текстуру более плотной.

Ранее мы готовили кабачковый блин с начинкой! Летний завтрак за 15 минут.

