Готовим сочное мясо в молоке по-тайски — вкусный ужин без хлопот

Мясо по-тайски — это простое и быстрое блюдо с экзотическими нотками азиатской кухни. Нежное мясо, тушенное в молоке с ароматными специями и соевым соусом, приобретает особую сочность и насыщенный вкус. Это идеальный вариант для вкусного и сытного ужина, который легко приготовить на одной сковороде.

500 г говядины нарезают тонкими ломтиками. Один сладкий перец очищают от семян и режут соломкой. На раскаленной сковороде с маслом мясо быстро обжаривают, затем тушат под крышкой в собственном соку до испарения жидкости. Добавляют 30 мл молока и тушат на медленном огне до его полного выпаривания. Затем добавляют перец и тушат 5–7 минут до его мягкости. В конце приготовления добавляют 1 ч. л. карри, 2 ст. л. соевого соуса и соль по вкусу, перемешивают и прогревают еще 2 минуты.

Подают блюдо горячим с отварным рисом, который идеально дополняет вкус мяса.

