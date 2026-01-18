Атака США на Венесуэлу
Картофель по-французски, от которого сходят с ума: домашний тартифлет с беконом и сыром

Это блюдо — настоящий уют на тарелке. Нежный картофель, томленный с луком и беконом, сливки и расплавленный сыр превращают простой набор продуктов в гастрономическое удовольствие. Тартифлет получается сытным, ароматным и таким вкусным, что его хочется готовить снова и снова — идеальный вариант для семейного ужина или теплого вечера с друзьями.

Ингредиенты: оливковое масло — 50 мл, лук — 1 шт., бекон — 100 г, сухое белое вино — 125 мл, картофель — 6 шт., сливки — 100 мл, рассольный сыр (реблошон или аналог) — 250 г, соль и перец — по вкусу, тимьян — по желанию.

Приготовление: разогрейте духовку до 180 °C. В глубокой сковороде нагрейте оливковое масло, добавьте мелко нарезанные лук и бекон. Готовьте на слабом огне 5–10 минут, пока лук не станет мягким, а бекон — ароматным. Влейте белое вино и дайте ему почти полностью выпариться в течение 2–3 минут. Добавьте нарезанный кубиками картофель и готовьте, помешивая, 10–15 минут до полуготовности. Посолите, поперчите, влейте сливки, прогрейте еще минуту и снимите сковороду с огня. В форму для запекания выложите половину картофельной смеси, сверху распределите половину тертого или нарезанного сыра. Повторите слои: картофель и снова сыр. Отправьте в духовку на 30–45 минут — до румяной корочки и аппетитно пузырящегося сыра.

Ранее мы готовили капустный салат «Бабочка» с колбасой. Не надоедает — готовьте хоть каждый день. Просто, сытно и без лишних хлопот.

