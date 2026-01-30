Картофель, фарш и томатный соус — повторяю, как в лазанье. Только проще и быстрее. Итог — нежная, тающая во рту запеканка

Картофель, фарш и томатный соус — повторяю, как в лазанье. Только проще и быстрее. Итог — нежная, тающая во рту запеканка. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для сытного ужина без возни с тестом.

Получается обалденная вкуснятина: мягкие, пропитанные соусом слои картофеля, сочный ароматный фарш и аппетитная расплавленная сырная корочка, которая скрепляет все воедино.

Для приготовления вам понадобится: 600-700 г картофеля, 500 г мясного фарша, 1 луковица, 500 мл томатного соска или пассаты, 200 г твёрдого сыра, соль, перец, прованские травы, растительное масло. Картофель очистите и нарежьте очень тонкими ломтиками. Лук мелко нарежьте, обжарьте до прозрачности, добавьте фарш, обжарьте до готовности. В фарш влейте томатный соус, добавьте соль, перец, травы и потушите 5-7 минут. В форму для запекания выкладывайте слоями: картофель, томатно-мясной соус. Повторите слои, завершив картофелем. Слегка утрамбуйте, накройте фольгой и запекайте в разогретой до 200°C духовке 40 минут. Затем снимите фольгу, посыпьте тёртым сыром и запекайте ещё 15-20 минут до золотистого цвета. Дайте немного остыть перед подачей.

