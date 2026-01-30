Нарезаю картошку, грибы и лук — заливаю сметаной с яйцом. Ароматная запеканка в сковороде готова

Нарезаю картошку, грибы и лук — заливаю сметаной с яйцом. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для сытного завтрака или уютного ужина.

Получается обалденная вкуснятина: нежнейшая картофельная основа, ароматные грибы с луком и воздушная, слегка румяная заливка, которая скрепляет все воедино.

Для приготовления вам понадобится: 3-4 средние картофелины, 250 г шампиньонов, 1 луковица, 3 яйца, 5 ст.л. сметаны, 100 г тёртого сыра, соль, перец, растительное масло. Картофель нарежьте тонкими ломтиками, грибы пластинками, лук полукольцами. Лук с грибами обжарьте 5-7 минут. В миске взбейте яйца со сметаной, солью и перцем. В сковороду с антипригарным покрытием выложите слоями: картофель, грибы с луком, часть сыра. Залейте яично-сметанной смесью, посыпьте оставшимся сыром. Накройте крышкой и готовьте на среднем огне 25-30 минут до готовности картофеля. Подавайте прямо со сковороды.

