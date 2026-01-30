Отбивные в сухарях — это не то. Настоящий венский шницель: с воздушной хрустящей корочкой и тающей телятиной

Отбивные в сухарях — это не то. Настоящий венский шницель: огромный, с воздушной хрустящей корочкой и тающей телятиной. Это удивительно простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для эффектного воскресного обеда.

Получается обалденная вкуснятина: невесомая, пузырчатая, золотистая корочка, хрустящая на зубах, и внутри — тончайший, сочный пласт нежнейшего мяса, тающий во рту.

Для приготовления вам понадобится: 4 тонких ломтя телятины (вырезка или бедро, около 150 г каждый), 100 г муки, 2-3 яйца, 150 г панировочных сухарей (лучше мелких), соль, перец, растительное масло для жарки (например, рафинированное подсолнечное), дольки лимона для подачи. Мясо отбейте через плёнку до толщины 4-5 мм, посолите и поперчите. Муку, взбитые яйца и сухари разложите в разные тарелки. Каждый шницель обваляйте в муке, затем окуните в яйцо, дайте стечь, и обильно обваляйте в сухарях, слегка прижимая. Жарьте по одному в большом количестве хорошо разогретого масла (около 170°C) по 2-3 минуты с каждой стороны до глубокого золотистого цвета. Выкладывайте на бумажные полотенца, чтобы убрать излишки масла. Подавайте немедленно с долькой лимона.

