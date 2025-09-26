Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 сентября 2025 в 12:40

Карельские калитки с картофелем! Выручают всегда, когда мало времени! Вкусные и хрустящие

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Есть в карельской кухне особая магия — простота, которая согревает душу. Калитки, эти маленькие открытые пирожки из ржаного теста, как раз из таких блюд. Их готовили в каждой деревне, передавая умение из рук в руки. И пусть вас не пугает слово «тесто» — с ним справится даже тот, кто ни разу не пек.

Для теста нам понадобится: 250 граммов ржаной муки, 150 мл теплой воды, щепотка соли и столовая ложка растительного масла. Для начинки: 3–4 средние вареные картофелины, хорошая щепотка соли и примерно 50 мл горячего молока для размягчения. Муку просеиваем горкой, делаем в середине углубление, вливаем воду с маслом и солью. Замешиваем эластичное, немного крутое тесто. Накрываем полотенцем и даем отдохнуть минут 20–30.

Картофель разминаем в пюре, но не до полной гладкости, лучше с маленькими кусочками, так вкуснее. Добавляем соль и молоко, чтобы масса стала пластичной. Тесто раскатываем в тонкий пласт. Стаканом вырезаем кружки. На каждый кружок кладем столовую ложку начинки и защипываем края, оставляя серединку открытой. Получившиеся калитки выкладываем на противень и выпекаем при 200 градусах около 20 минут, пока края не подрумянятся. Подаем сразу, с маслом или сметаной.

рецепты
картофель
кулинария
выпечка
Мария Левицкая
М. Левицкая
