Карельские калитки с картофелем! Выручают всегда, когда мало времени! Вкусные и хрустящие

Карельские калитки с картофелем! Выручают всегда, когда мало времени! Вкусные и хрустящие

Есть в карельской кухне особая магия — простота, которая согревает душу. Калитки, эти маленькие открытые пирожки из ржаного теста, как раз из таких блюд. Их готовили в каждой деревне, передавая умение из рук в руки. И пусть вас не пугает слово «тесто» — с ним справится даже тот, кто ни разу не пек.

Для теста нам понадобится: 250 граммов ржаной муки, 150 мл теплой воды, щепотка соли и столовая ложка растительного масла. Для начинки: 3–4 средние вареные картофелины, хорошая щепотка соли и примерно 50 мл горячего молока для размягчения. Муку просеиваем горкой, делаем в середине углубление, вливаем воду с маслом и солью. Замешиваем эластичное, немного крутое тесто. Накрываем полотенцем и даем отдохнуть минут 20–30.

Картофель разминаем в пюре, но не до полной гладкости, лучше с маленькими кусочками, так вкуснее. Добавляем соль и молоко, чтобы масса стала пластичной. Тесто раскатываем в тонкий пласт. Стаканом вырезаем кружки. На каждый кружок кладем столовую ложку начинки и защипываем края, оставляя серединку открытой. Получившиеся калитки выкладываем на противень и выпекаем при 200 градусах около 20 минут, пока края не подрумянятся. Подаем сразу, с маслом или сметаной.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.