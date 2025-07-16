Капусту стала покупать чаще! Как же вкусно получается! Завтрак-пятиминутка

Эти нежные, ароматные блины из капусты стали для меня настоящим открытием. Они получаются удивительно воздушными, с приятной хрустящей корочкой и совсем не похожи на привычные блинчики. Идеальный способ разнообразить летнее меню!

Начинаем с подготовки капусты: 500 г молодой капусты тонко шинкуем, перетираем с 1 ч. л. соли и оставляем на 10 минут, чтобы она дала сок. Тем временем готовим тесто: в глубокой миске смешиваем 2 яйца, 1 ч. л. сахара, 1/2 ч. л. сушеного чеснока и 500 мл теплого молока. Постепенно вводим 200 г муки и 6 г сухих дрожжей, тщательно размешивая до однородности.

Отжатую капусту добавляем в тесто и хорошо перемешиваем. Оставляем на 20–30 минут в теплом месте — тесто должно немного подняться и покрыться пузырьками.

Разогреваем сковороду, смазываем растительным маслом. Выливаем тесто порциями, формируя не слишком тонкие блины. Жарим на среднем огне по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистого цвета. Готовые блины смазываем сливочным маслом — оно придаст им особый аромат.

Эти капустные блины хороши и горячими, и холодными. Подавать можно со сметаной, домашним соусом или просто так — они настолько самодостаточны, что не нуждаются в дополнениях.

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