Румяные блинчики с печеночной начинкой! Вкуснятина из простых продуктов

Румяные блинчики с печеночной начинкой! Аппетитные тонкие блинчики с нежной печеночно-яичной начинкой — идеальное блюдо для сытного завтрака или ужина. Сочетание мягких блинов и ароматной начинки из куриной печени с морковью и луком покорит даже тех, кто не любит субпродукты!
Ингредиенты для блинов
- Молоко — 600 мл
- Яйца — 3 шт.
- Соль — 1/2 ч. л.
- Сахар — 2 ст. л.
- Растительное масло — 3 ст. л.
- Мука — 250 г
Для начинки
- Куриная печень — 500 г
- Морковь — 1 шт. (средняя)
- Лук репчатый — 2 шт.
- Отварные яйца — 5 шт.
- Соль, перец — по вкусу
- Сливочное масло — 30 г (для обжарки)
Приготовление
- В глубокой миске взбейте яйца с солью и сахаром. Постепенно влейте молоко, перемешивая. Добавьте муку, просеивая её через сито, чтобы избежать комочков. Влейте растительное масло, перемешайте до однородности. Дайте тесту постоять 15–20 минут.
- Разогрейте сковороду, слегка смажьте маслом. Наливайте тесто тонким слоем, обжаривайте с двух сторон до золотистого цвета. Печень промойте, удалите плёнки, нарежьте кусочками.
- Лук и морковь нарежьте мелко, обжарьте на сливочном масле до мягкости. Добавьте печень, тушите 7–10 минут до готовности. Посолите, поперчите, затем измельчите в блендере или мясорубке. Яйца натрите на тёрке и смешайте с печёночной массой.
- На каждый блин выложите 1–2 ст. л. начинки. Заверните конвертиком или трубочкой. По желанию подрумяньте на сковороде.
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