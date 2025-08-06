Румяные блинчики с печеночной начинкой! Вкуснятина из простых продуктов

Румяные блинчики с печеночной начинкой! Аппетитные тонкие блинчики с нежной печеночно-яичной начинкой — идеальное блюдо для сытного завтрака или ужина. Сочетание мягких блинов и ароматной начинки из куриной печени с морковью и луком покорит даже тех, кто не любит субпродукты!

Ингредиенты для блинов

Молоко — 600 мл

Яйца — 3 шт.

Соль — 1/2 ч. л.

Сахар — 2 ст. л.

Растительное масло — 3 ст. л.

Мука — 250 г

Для начинки

Куриная печень — 500 г

Морковь — 1 шт. (средняя)

Лук репчатый — 2 шт.

Отварные яйца — 5 шт.

Соль, перец — по вкусу

Сливочное масло — 30 г (для обжарки)

Приготовление

В глубокой миске взбейте яйца с солью и сахаром. Постепенно влейте молоко, перемешивая. Добавьте муку, просеивая её через сито, чтобы избежать комочков. Влейте растительное масло, перемешайте до однородности. Дайте тесту постоять 15–20 минут. Разогрейте сковороду, слегка смажьте маслом. Наливайте тесто тонким слоем, обжаривайте с двух сторон до золотистого цвета. Печень промойте, удалите плёнки, нарежьте кусочками. Лук и морковь нарежьте мелко, обжарьте на сливочном масле до мягкости. Добавьте печень, тушите 7–10 минут до готовности. Посолите, поперчите, затем измельчите в блендере или мясорубке. Яйца натрите на тёрке и смешайте с печёночной массой. На каждый блин выложите 1–2 ст. л. начинки. Заверните конвертиком или трубочкой. По желанию подрумяньте на сковороде.

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