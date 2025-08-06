Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 августа 2025 в 06:30

Румяные блинчики с печеночной начинкой! Вкуснятина из простых продуктов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Румяные блинчики с печеночной начинкой! Аппетитные тонкие блинчики с нежной печеночно-яичной начинкой — идеальное блюдо для сытного завтрака или ужина. Сочетание мягких блинов и ароматной начинки из куриной печени с морковью и луком покорит даже тех, кто не любит субпродукты!

Ингредиенты для блинов

  • Молоко — 600 мл
  • Яйца — 3 шт.
  • Соль — 1/2 ч. л.
  • Сахар — 2 ст. л.
  • Растительное масло — 3 ст. л.
  • Мука — 250 г

Для начинки

  • Куриная печень — 500 г
  • Морковь — 1 шт. (средняя)
  • Лук репчатый — 2 шт.
  • Отварные яйца — 5 шт.
  • Соль, перец — по вкусу
  • Сливочное масло — 30 г (для обжарки)

Приготовление

  1. В глубокой миске взбейте яйца с солью и сахаром. Постепенно влейте молоко, перемешивая. Добавьте муку, просеивая её через сито, чтобы избежать комочков. Влейте растительное масло, перемешайте до однородности. Дайте тесту постоять 15–20 минут.
  2. Разогрейте сковороду, слегка смажьте маслом. Наливайте тесто тонким слоем, обжаривайте с двух сторон до золотистого цвета. Печень промойте, удалите плёнки, нарежьте кусочками.
  3. Лук и морковь нарежьте мелко, обжарьте на сливочном масле до мягкости. Добавьте печень, тушите 7–10 минут до готовности. Посолите, поперчите, затем измельчите в блендере или мясорубке. Яйца натрите на тёрке и смешайте с печёночной массой.
  4. На каждый блин выложите 1–2 ст. л. начинки. Заверните конвертиком или трубочкой. По желанию подрумяньте на сковороде.

Ранее мы готовили говяжью печень с хрустящей корочкой! Понравится всем — секреты внутри.

блины
тесто
печень
яйца
перекус
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ нанесли удар по больнице в Херсонской области
«Где находятся рамки»: военкор жестко ответил Стерлигову на рынок рабов
Обнуление ипотеки предложили для одной категории россиян
Нападение медведя на российскую певицу оказалось трагической ошибкой
Мешки с валютой, оружие: экс-чиновник украл предприятие на 100 млрд, детали
В СПЧ оценили идею помещать подростков в исправительные центры за нарушения
Кадыров сообщил о вылете в зону спецоперации новой группы добровольцев
Астрофизик допустил существование внеземных цивилизаций
В Раде признали, чем обернулось вторжение в Курскую область
Ветеран «Спартака» призвал ужесточить лимит до трех легионеров в РПЛ
«Происходят убийства и пытки»: Мирошник о секретных тюрьмах ВСУ и Судже
«Мутация в сознании». Стерлигов решил открыть рынок рабов: что известно
Россияне ринулись брать кредиты после снижения ставки ЦБ
На Камчатке произошел еще один сильный афтершок
На Урале поезд протаранил самосвал с водителем без прав
Калининградца арестовали за передачу информации о спутниках спецслужбам США
В МИД РФ раскрыли, какие зверства происходят в секретных тюрьмах ВСУ
Жена Диброва опровергла слухи о разводе с супругом
Марочко раскрыл жуткие последствия новой атаки дрона ВСУ в ЛНР
Массовые беспорядки с участием мигрантов вспыхнули в российском городе
Дальше
Самое популярное
Тысячи солдат на границе, НАТО в Часове Яре: новости СВО на вечер 4 августа
Россия

Тысячи солдат на границе, НАТО в Часове Яре: новости СВО на вечер 4 августа

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Сына экс-главнокомандующего ВМФ России заподозрили в мошенничестве
Россия

Сына экс-главнокомандующего ВМФ России заподозрили в мошенничестве

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.