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18 июня 2026 в 18:00

Капусту шинкую в сковороду и жарю: лепешка из минимума продуктов — подаю на завтрак и ужин

Фото: D-NEWS.ru
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Это самый простой и быстрый рецепт завтрака или легкого ужина из минимального набора ингредиентов. Молодая капуста, залитая яичной смесью, превращается в нежную, сочную лепешку с золотистой корочкой.

Для приготовления понадобится: 300 г молодой капусты, 3 яйца, соль, перец, растительное масло.

Рецепт: капусту тонко нашинкуйте, можно сразу в сковородку. Слегка обжарьте, помешивая, 2–3 минуты. В миске взбейте яйца с солью и перцем. Залейте капусту яичной смесью, разровняйте. Жарьте на среднем огне 3–4 минуты, пока низ не подрумянится. Аккуратно переверните лепешку и жарьте с другой стороны еще 2–3 минуты.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже опробовала этот рецепт в деле. Удивило, что за короткое время капуста хорошо приготовилась, а лепешка не развалилась на сковороде. К такому блюду отлично подойдет сметана или чесночный соус.

Ранее стало известно, как приготовить ленивые капустные пирожки на сковороде.

Проверено редакцией
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завтраки
капуста
Дарья Иванова
Д. Иванова
Капусту шинкую в сковороду и жарю: лепешка из минимума продуктов — подаю на завтрак и ужин Это самый простой и быстрый рецепт завтрака или легкого ужина из минимального набора ингредиентов. Молодая капуста, залитая яичной смесью, превращается в нежную, сочную лепешку с золотистой корочкой.
300 г молодой капусты
3 яйца
соль, перец
растительное масло
>
Капусту тонко нашинкуйте, можно сразу в сковородку. Слегка обжарьте, помешивая, 2-3 минуты.
В миске взбейте яйца с солью и перцем. Залейте капусту яичной смесью, разровняйте.
Жарьте на среднем огне 3-4 минуты, пока низ не подрумянится. Аккуратно переверните лепешку и жарьте с другой стороны еще 2-3 минуты.
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