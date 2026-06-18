Капусту шинкую в сковороду и жарю: лепешка из минимума продуктов — подаю на завтрак и ужин

Капусту шинкую в сковороду и жарю: лепешка из минимума продуктов — подаю на завтрак и ужин

Это самый простой и быстрый рецепт завтрака или легкого ужина из минимального набора ингредиентов. Молодая капуста, залитая яичной смесью, превращается в нежную, сочную лепешку с золотистой корочкой.

Для приготовления понадобится: 300 г молодой капусты, 3 яйца, соль, перец, растительное масло.

Рецепт: капусту тонко нашинкуйте, можно сразу в сковородку. Слегка обжарьте, помешивая, 2–3 минуты. В миске взбейте яйца с солью и перцем. Залейте капусту яичной смесью, разровняйте. Жарьте на среднем огне 3–4 минуты, пока низ не подрумянится. Аккуратно переверните лепешку и жарьте с другой стороны еще 2–3 минуты.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже опробовала этот рецепт в деле. Удивило, что за короткое время капуста хорошо приготовилась, а лепешка не развалилась на сковороде. К такому блюду отлично подойдет сметана или чесночный соус.

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