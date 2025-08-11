Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Капуста с картошкой и копчёными рёбрышками! Вкусное блюдо из духовки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Тушеная капуста с картошкой и копчёными рёбрышками! Душевное блюдо из духовки! Это сытное и ароматное блюдо сочетает нежность томлёной капусты, сладость моркови и насыщенный вкус копчёных рёбрышек. Идеальный вариант для семейного ужина в холодный вечер!

Ингредиенты

  • Капуста белокочанная — 500-600 г
  • Картофель — 3-4 шт (средние)
  • Копчёные рёбрышки — 500 г
  • Лук репчатый — 1 шт
  • Морковь — 1 шт
  • Сливочное масло — 30 г
  • Растительное масло — 2 ст.л.
  • Лавровый лист — 2 шт
  • Тимьян сушёный — ½ ч.л.
  • Соль, перец — по вкусу
  • Свежая зелень — для подачи

Приготовление

  1. Капусту нашинкуйте, картофель нарежьте крупными дольками, лук — полукольцами, морковь натрите на крупной тёрке. В глубокой форме для запекания разогрейте смесь сливочного и растительного масел. Обжарьте лук до прозрачности, добавьте морковь и пассеруйте ещё 3-4 минуты.
  2. Выложите в форму слоями: капусту, картофель, копчёные рёбрышки. Посыпьте тимьяном, добавьте лавровый лист, посолите и поперчите по вкусу. Влейте 100 мл воды или бульона. Накройте фольгой и отправьте в разогретую до 180°C духовку на 1 час. За 15 минут до готовности снимите фольгу, чтобы блюдо подрумянилось.

Подавайте горячим, посыпав свежей рубленой зеленью.

Ранее мы готовили капустный салат в горячем маринаде! Суперская закуска — остынет и готово.

капуста
картошка
рагу
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
