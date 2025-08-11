Капуста с картошкой и копчёными рёбрышками! Вкусное блюдо из духовки

Капуста с картошкой и копчёными рёбрышками! Вкусное блюдо из духовки

Тушеная капуста с картошкой и копчёными рёбрышками! Душевное блюдо из духовки! Это сытное и ароматное блюдо сочетает нежность томлёной капусты, сладость моркови и насыщенный вкус копчёных рёбрышек. Идеальный вариант для семейного ужина в холодный вечер!

Ингредиенты

Капуста белокочанная — 500-600 г

Картофель — 3-4 шт (средние)

Копчёные рёбрышки — 500 г

Лук репчатый — 1 шт

Морковь — 1 шт

Сливочное масло — 30 г

Растительное масло — 2 ст.л.

Лавровый лист — 2 шт

Тимьян сушёный — ½ ч.л.

Соль, перец — по вкусу

Свежая зелень — для подачи

Приготовление

Капусту нашинкуйте, картофель нарежьте крупными дольками, лук — полукольцами, морковь натрите на крупной тёрке. В глубокой форме для запекания разогрейте смесь сливочного и растительного масел. Обжарьте лук до прозрачности, добавьте морковь и пассеруйте ещё 3-4 минуты. Выложите в форму слоями: капусту, картофель, копчёные рёбрышки. Посыпьте тимьяном, добавьте лавровый лист, посолите и поперчите по вкусу. Влейте 100 мл воды или бульона. Накройте фольгой и отправьте в разогретую до 180°C духовку на 1 час. За 15 минут до готовности снимите фольгу, чтобы блюдо подрумянилось.

Подавайте горячим, посыпав свежей рубленой зеленью.

Ранее мы готовили капустный салат в горячем маринаде! Суперская закуска — остынет и готово.