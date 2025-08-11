Капуста с картошкой и копчёными рёбрышками! Вкусное блюдо из духовки

Тушеная капуста с картошкой и копчёными рёбрышками! Душевное блюдо из духовки! Это сытное и ароматное блюдо сочетает нежность томлёной капусты, сладость моркови и насыщенный вкус копчёных рёбрышек. Идеальный вариант для семейного ужина в холодный вечер!
Ингредиенты
- Капуста белокочанная — 500-600 г
- Картофель — 3-4 шт (средние)
- Копчёные рёбрышки — 500 г
- Лук репчатый — 1 шт
- Морковь — 1 шт
- Сливочное масло — 30 г
- Растительное масло — 2 ст.л.
- Лавровый лист — 2 шт
- Тимьян сушёный — ½ ч.л.
- Соль, перец — по вкусу
- Свежая зелень — для подачи
Приготовление
- Капусту нашинкуйте, картофель нарежьте крупными дольками, лук — полукольцами, морковь натрите на крупной тёрке. В глубокой форме для запекания разогрейте смесь сливочного и растительного масел. Обжарьте лук до прозрачности, добавьте морковь и пассеруйте ещё 3-4 минуты.
- Выложите в форму слоями: капусту, картофель, копчёные рёбрышки. Посыпьте тимьяном, добавьте лавровый лист, посолите и поперчите по вкусу. Влейте 100 мл воды или бульона. Накройте фольгой и отправьте в разогретую до 180°C духовку на 1 час. За 15 минут до готовности снимите фольгу, чтобы блюдо подрумянилось.
Подавайте горячим, посыпав свежей рубленой зеленью.
Ранее мы готовили капустный салат в горячем маринаде! Суперская закуска — остынет и готово.