Калорий минимум, а вкус — фантастика: готовим кекс-облачко со смородиной

Этот нежный кекс со смородиной поражает своей воздушной текстурой и идеальным балансом кисло-сладкого вкуса. Сочетание цельнозерновой муки, кефира и свежих ягод создает полезный десерт с пониженной калорийностью. Легкая влажная текстура и яркие ягодные нотки делают этот кекс настоящим открытием для любителей здоровой выпечки.

Два яйца разделяют на белки и желтки. Белки взбивают до устойчивых пиков. Желтки смешивают с 100 мл кефира, 10 г растопленного масла и подсластителем по вкусу. Добавляют 80 г цельнозерновой муки и 5 г разрыхлителя, аккуратно вводят взбитые белки. Тесто выливают в форму диаметром 16 см, сверху равномерно распределяют 60 г смородины. Накрывают фольгой и выпекают при 180 °C 25–30 минут, затем снимают фольгу и допекают еще 10–15 минут до румяной корочки.

