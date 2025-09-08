Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 сентября 2025 в 16:32

Калорий минимум, а вкус — фантастика: готовим кекс-облачко со смородиной

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот нежный кекс со смородиной поражает своей воздушной текстурой и идеальным балансом кисло-сладкого вкуса. Сочетание цельнозерновой муки, кефира и свежих ягод создает полезный десерт с пониженной калорийностью. Легкая влажная текстура и яркие ягодные нотки делают этот кекс настоящим открытием для любителей здоровой выпечки.

Два яйца разделяют на белки и желтки. Белки взбивают до устойчивых пиков. Желтки смешивают с 100 мл кефира, 10 г растопленного масла и подсластителем по вкусу. Добавляют 80 г цельнозерновой муки и 5 г разрыхлителя, аккуратно вводят взбитые белки. Тесто выливают в форму диаметром 16 см, сверху равномерно распределяют 60 г смородины. Накрывают фольгой и выпекают при 180 °C 25–30 минут, затем снимают фольгу и допекают еще 10–15 минут до румяной корочки.

Ранее сообщалось о десерте, который отлично подойдет ленивым сладкоежкам. Это молочные кубики. Они получаются воздушными, с приятной текстурой, а готовятся буквально за считаные минуты.

еда
десерты
рецепты
кексы
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Как вор ночью»: экс-глава МИД Украины назвал причину бегства с Украины
«Пасть как у змеи»: в Сети раскритиковали внешность жены Безоса на ужине
Стало известно, какой фактор повышает риск ранней смерти
«Помру здесь»: Милонов резко высказался о переименовании Петербурга
«Любовь заканчивается»: молодая жена Ширвиндта высказалась о расставании
Умер идеолог разработки авиационной части ядерной триады СССР
Экс-депутат Рады ответил, кто будет следующим президентом Украины
Военэксперт связал целостность мостов через Днепр с сговорчивостью Запада
Выступление Путина на саммите БРИКС решили засекретить
Экономист рассказал, чем могут быть опасны новые санкции США и ЕС для РФ
Полина Диброва после развода покинула Москву с сыновьями
Пенсии россиян вырастут в октябре 2025 года: насколько, кого коснется
«Единая плоть»: Конкин оценил музыку Чайковского к сказкам для детей
Россиянам рассказали, как не попасть в хитрую ловушку коммунальщиков
Тарасова оценила физическую форму Валиевой перед окончанием дисквалификации
Стало известно о массовых обращениях украинок к Кадырову
Пакистан потерял 0,33% ВВП из-за масштабных наводнений
«Будем добивать»: военэксперт о судьбе солдат ВСУ под Константиновкой
Голова отдельно от тела: труп крупного бизнесмена нашли под мостом
Ученые выявили неожиданное влияние просмотра порно на отношения
Дальше
Самое популярное
СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше
Россия

СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

В Сети появились кадры с жутким убийством украинки в американском трамвае
США

В Сети появились кадры с жутким убийством украинки в американском трамвае

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.