Какие праздники россияне отмечают в августе Рассказываем, какие праздники отмечают в августе в России

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Какие праздники в августе в России

Какие праздники отмечаются в августе, как они появились, какие мероприятия можно посетить на этих торжествах и как интересно провести время с семьей в последний месяц лета — в материале NEWS.ru.

Календарь праздников гордости и чести на август 2023 года

Август начинается с праздника, о котором мало известно мирным гражданам. 1 августа 1941 года был подписан приказ об организации Главного управления тыла Красной Армии. Однако исторически тыловые армейские подразделения были созданы царем Петром I в 1700 году. Через три столетия эти события соединились. В 2000 году президент России В. В. Путин подписал указ об установлении памятного дня — 300-летия тыла Вооруженных сил и праздновании его 1 августа 2000 года. Позднее эта дата была включена в президентский указ об установлении профессиональных праздников и памятных дат в ВС РФ. С тех пор 1 августа отмечается День Тыла Вооруженных сил Российской Федерации.

На следующий день, 2 августа россияне празднуют День Воздушно-десантных войск, который впервые масштабно отметили в 1991 году, когда ВДВ стали отдельным родом войск (раньше входили в Сухопутные войска). Официально дата была утверждена указом президента РФ в 2006 году. 2 августа 1930 года группа десантников впервые в СССР успешно высадилась в указанном в боевом задании секторе полигона. Кроме того, на эту дату приходится православный праздник Ильи пророка (Ильин день) — покровителя «небесной пехоты». ВДВ иногда называют «Войсками дяди Васи» в честь генерал-полковника Василия Филипповича Маргелова — командующего Воздушно-десантными войсками в 1954–1959 и в 1961–1979 годах. При нем десантники сменили малиновые береты на голубые. В свой праздник воины ВДВ собираются в городских парках, ездят на автомобилях с флагами этого рода войск и триколором России (часто колоннами), возлагают цветы к памятникам павших героев.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Календарь праздников в августе

12 августа 1912 года считается датой основания Военно-воздушных сил России. В этот день был издан приказ по Военному ведомству о формировании штата воздухоплавательной части в Главном управлении Генерального штаба. В советские времена был учрежден День Военно-воздушных сил РФ, который отмечался 18 августа. В 1997 году президент Б. Н. Ельцин подписал указ об официальном профессиональном празднике ВВС России, в котором была установлена дата торжества — 12 августа. В 2015 году в связи с переименованием этого рода войск праздник стал называться Днем Воздушно-космических войск Российской Федерации. Обычно его отмечают на военных аэродромах: совершают учебно-показательные полеты, участвуют в торжественных построениях, отдают дань памяти погибшим в боях пилотам. Праздничные мероприятия проводятся вместе со всеми причастными к авиации гражданами — на День Воздушного флота РФ.

22 августа россияне отмечают День Государственного флага Российской Федерации. Официально праздник был учрежден указом президента Б. Н. Ельцина в 1994 году. Однако впервые триколор был узаконен Петром I, который своим указам предписал поднимать трехцветный флаг на торговых судах. Позднее, в 1898 году, Министерство юстиции Российской империи присвоило бело-сине-красному полотнищу национальный статус. 22 августа 1991 года триколор после долгого перерыва вернул свои позиции. Флаг взметнулся над Домом правительства РФ (Белым домом) в Москве, что стало знаменательным событием, символизирующим вступление России в новую эпоху. В День Государственного флага Российской Федерации устраивают торжественные шествия с развернутым многометровым трехцветным полотнищем, подсвечивают здания в триколор, устраивают выставки и конкурсы, проводят концерты на открытых площадках. По традиции Государственный флаг торжественно поднимают у монумента Победы на Поклонной горе в Москве.

Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости Календарь праздников на август 2023 года

Профессиональные праздники в августе в России

По традиции в первое воскресенье августа свой профессиональный праздник отмечают работники железнодорожного транспорта. Изначально День железнодорожника был учрежден еще в XIX веке и совпадал с днем рождения императора Николая I, в царствование которого была построена первая в России железная дорога. Значительно позже, в 1940 году для празднования профессиональных достижений тружеников железнодорожной отрасли установили первое воскресенье августа. На праздновании Дня железнодорожника в крупных транспортных узлах проводятся профессиональные конкурсы и экскурсии для желающих познакомиться с локомотивными депо и диспетчерскими службами.

Через неделю россияне празднуют День строителя, который в этом году приходится на 13 августа. Впервые работники строительной отрасли отметили свой профессиональный праздник в далеком 1956 году, который был учрежден после успешного завершения строительства Жигулевской ГЭС. По традиции к Дню строителя приурочивают сдачу социально значимых объектов: школ, больниц, сооружений транспортных коммуникаций.

15 августа отмечают свой профессиональный праздник авиастроители. Их девиз — «Мы покоряем небо». Действительно, авиация — это, прежде всего, воздушные транспортные средства, то есть самолеты и вертолеты, без которых летчики останутся без работы. На День авиастроителя в ряде городов устраиваются выставки авиационной техники, парады, различные торжественные мероприятия. Например, в Ульяновске этот праздник отмечают так же, как и День города. Ульяновцам есть чем гордиться. Ведь именно на Ульяновском авиастроительном заводе выпускаются знаменитые военно-транспортные самолеты Ил-76.

Фото: ОАК Праздники в августе 2023 года

В третье воскресенье августа празднуется День Воздушного флота (День авиации). Его отмечают все авиаторы в широком смысле этого понятия: пилоты разных категорий, авиадиспетчеры, инженерно-технический состав, бортпроводники, обслуживающий персонал. На празднике организуются воздушные парады и выступления с демонстрацией фигур высшего пилотажа. К торжествам присоединяются любительские авиаклубы, в которых проводятся выставки и лекции о развитии авиации.

В последнее воскресенье августа в России отмечается День шахтера. В 2023 году работники горнодобывающей промышленности встретят свой профессиональный праздник 27 августа. День шахтера связан со знаменательным событием не только для угольной отрасли, но и всей советской индустрии. В конце августа 1935 года шахтер Алексей Стаханов за одну ночную смену добыл 102 тонны угля, в четырнадцать раз превысив норму (в семь тонн). Всесоюзный рекорд был установлен за счет внедрения инновационной организации труда. У Стаханова появилось множество последователей — стахановцев, что в итоге вылилось в стахановское движение. День шахтера стал символом трудовой доблести народа.

31 августа россияне чествуют ветеринарных врачей. Праздник обрел государственный статус недавно — в 2014 году. День ветеринарного работника был объявлен и церковным праздником, так как 31 августа почитают святых мучеников Флора и Лавра — покровителей лошадей. Поэтому в эту дату также отмечают День этих животных. На празднике проводятся катания в каретах и других повозках, мастер-классы по верховой езде, уходу и кормлению лошадей.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Праздники в августе в России

Семейные и детские праздники в августе 2023 года

Календарь праздников в августе содержит немало событий, которые можно отметить весело и с пользой всей семьей. 12 августа в России отмечается День физкультурника, который был учрежден в 1939-м для популяризации физической культуры и спорта, здорового образа жизни и коллективного досуга с проведением спортивных соревнований, игр, пеших походов. На этом празднике можно принять участие в парадах, турнирах и конкурсах, семейных эстафетах, состязаниях по перетягиванию каната, армрестлингу, подъему гири.

Кулинарные праздники могут послужить прекрасным поводом для домашнего пиршества с оригинальными лакомствами, приготовленными из ягод и фруктов нового урожая в том числе:

Из арбуза (3 августа — Международный день арбуза).

Из малины (1 августа — День пирога с малиной, 7 августа — малины со сливками).

Из фруктового ассорти (14 августа).

Из лимона (15 августа — День безе с лимоном, 20 августа — День лимонада).

Из персика (24 августа — День персикового пирога).

Из помидоров (30 августа — «Битва томатов»).

Чтобы порадовать домашних питомцев, можно отпраздновать Всемирный день кошек (8 августа) или День «Побалуй свою собаку» (10 августа). Тем, кто только собирается завести кошку или собаку, имеет смысл посетить выставки и другие мероприятия, которые проводятся во время таких событий.

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