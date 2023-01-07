В Днепре снесут памятник создателю советских ВДВ Маргелову Мэр Днепра Филатов сообщил о планах по сносу памятника создателю советских ВДВ Маргелову

Фото: CC BY-SA 4.0 / Половко Сергей Николаевич

Памятник Василию Маргелову

Мэр украинского города Днепр Борис Филатов заявил о планах по демонтажу памятника создателю советских воздушно-десантных войск Василию Маргелову. Монумент был установлен в 2000 году, уже во времена независимой Украины по инициативе местных десантников. Сообщение градоначальника приводит РАИ Новости.

По словам Филатова, памятник, установленный на набережной Днепра, предложат забрать представителям ВДВ. Что будет с монументом, если те откажутся, не уточняется.

Василий Маргелов — советский военачальник, генерал армии, Герой Советского Союза. Командовал воздушно-десантными войсками в 1954–1959 и 1961–1979 годах.

4 января стало известно, что в Днепре демонтировали памятник Герою Советского Союза Александру Матросову. Снесенный монумент будет храниться на территории коммунального предприятия «Зооконтроль». Снос памятника военнослужащему анонсировали в конце декабря.

Ранее в городе был демонтирован памятник писателю Максиму Горькому. Кроме того, в Одессе демонтировали памятник императрице Екатерине II и ее сподвижникам. В скульптурную композицию входили и другие основатели города — Хосе де Рибас, Франц де Воллан, Григорий Потемкин и Платон Зубов.