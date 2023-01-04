В Днепре демонтировали памятник Герою Советского Союза Матросову

Фото: Granit/shukach

Памятник Герою Советского Союза Александру Матросову

В Днепре демонтировали памятник Герою Советского Союза Александру Матросову, передает «Страна.ua». Снесенный монумент будет храниться на территории коммунального предприятия «Зооконтроль». Снос памятника военнослужащему анонсировали в конце декабря.

19-летний советский солдат стал символом отваги бойцов Красной Армии — в годы Великой Отечественной войны он ценой жизни позволил сослуживцам атаковать немецкие позиции, закрыв собой пулеметную амбразуру. Матросов — уроженец Днепра.

Ранее в Днепре был демонтирован памятник писателю Максиму Горькому. До этого в Одессе демонтировали памятник императрице Екатерине II и ее сподвижникам. В скульптурную композицию входили и другие основатели города — Хосе де Рибас, Франц де Воллан, Григорий Потемкин и Платон Зубов.

Злоумышленники в канун Нового года разрисовали самый большой памятник русскому классику Александру Пушкину на Украине. Вандалы призвали снести монумент, написав на нем «Памятник культурной экспансии» и «Палач».