В Одессе демонтировали памятник Екатерине II

Фото: Nina Liashonok/Keystone Press Agency/Global Look Press

Памятник императрице Екатерине Ii и ее сподвижникам демонтировали в Одессе. К демонтажу монумента приступили 28 декабря, сообщает одесское издание «Думская». Также в ночь на 29 декабря в городе был снесен памятник российскому полководцу Александру Суворову.

Помимо императрицы в скульптурную композицию входят и другие основатели города, это Хосе де Рибас, Франц де Воллан, Григорий Потемкин и Платон Зубов. По информации издания, памятник отвезут в Одесский областной художественный музей. Незадолго до этого в Одессе был снесен памятник российскому полководцу Александру Суворову.

Решение о сносе памятника Екатерине II был принят Одесским горсоветом 24 ноября. Изначально сообщалось, что монумент планируется отправить на временное хранение на склад коммунального предприятия, которое занимается местными кладбищами. работы по демонтажу монумента начались 6 декабря.

Памятник российской императрице Екатерине II был установлен в Одессе в 1900 году, его автором является одесский архитектор Юрий Дмитриенко. В 1920 году монумент был демонтирован, а в 2007 году — восстановлен.

Ранее сообщалось о начале демонтажа памятника Екатерине II. Екатерининская площадь на тот момент была полностью перекрыта, к месту расположения монумента никого не пропускали, кроме работников коммунальных служб.