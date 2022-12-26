В Днепре демонтировали памятник Максиму Горькому

Фото: Половко Сергей Николаевич/CC BY-SA 4.0 /

В Днепре демонтировали памятник писателю Максиму Горькому, сообщает Telegram-канал «Страна.ua». Cнесенный памятник перенесут на территорию коммунального предприятия «Зооконтроль».

Местные СМИ сообщали, что в Днепре в ближайшее время планируют снести памятники Ломоносову, Александру Матросову, генерал-лейтенанту Ефиму Пушкину, — сказано в сообщении.

Ранее в украинской Полтаве отказались сносить памятники российскому классику Александру Пушкину и советским генералам Николаю Ватутину и Алексею Зыгину. Местные депутаты проголосовали против демонтажа. Отмечается, что за снос памятника Пушкину проголосовали 15 из 43 депутатов городского совета.

Городской совет Одессы до этого принял решение демонтировать памятники императрице Екатерине II (памятник Основателям Одессы) и полководцу Александру Суворову. За проголосовал 41 депутат при трех воздержавшихся. Против демонтажа не проголосовал никто.

Коммунальные службы Одессы закрыли памятник Екатерине II саркофагом из ДСП. Таким образом власти захотели спрятать монумент от глаз украинцев, требующих демонтажа памятника, и защитить его от вандалов.