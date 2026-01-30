Зимняя Олимпиада — 2026
Польский город получил $28 тыс. на снос памятника Красной армии

Польский Жешув выделил из бюджета $28 тыс. на демонтаж памятника Красной армии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Польский город Жешув начал процесс демонтажа памятника, посвященного Красной армии, сообщает радиостанция RMF24. Монумент стоит на площади Жертв гетто с 1951 года. Городской совет выделил на эти цели 100 тыс. злотых ($28 тыс., 2,165 млн рублей).

Решение о демонтаже памятника было принято несколько лет назад, но город только сейчас получил средства на этот проект. Скульптура будет помещена в музей, а декоративные таблички перенесены на кладбище советских солдат на улице Львовской, — говорится в сообщении.

Чиновники отмечают, что демонтаж будет технически сложным и займет несколько месяцев. По их словам, необходимо выбрать специализированную компанию и подготовить документацию. После сноса скульптура будет передана в музей, а мемориальные таблички планируется перенести на кладбище советских солдат.

Памятник, расположенный на площади Жертв гетто, представляет собой 8,5-метровый обелиск со скульптурной группой, изображающей маршала Ивана Конева, генерала Кароля Сверчевского, а также сцены сражений и фигуры женщины с ребенком. В 1966 году к основанию памятника добавили мемориальную табличку. Надпись на ней гласила, что монумент служит символом тысячелетней борьбы народа за свободу и независимость. Также у подножия была захоронена символическая капсула с землей, собранной на местах казней и гибели жителей Жешувского региона.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что петиция о замене установленного в Одессе бюста русского поэта Александра Пушкина на памятник украинскому блогеру Антону Птушкину напоминает новую экранизацию «Собачьего сердца». По ее словам, в этот раз место действия не «пропавший» дом, а «пропавшая» страна.

Польша
памятники
сносы
демонтаж
