День России в 2023 году: когда и почему отмечают этот праздник Расскажем про суть праздника День России и о том, в какие дни будем отдыхать

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

День России

Праздник День России является практически самым молодым в новейшей истории отечества. Неудивительно, что некоторые россияне не могут точно сказать, что именно отмечается в эту дату: кто-то считает его Днем независимости, кто-то — Днем Конституции. Давайте раз и навсегда устраним это недоразумение.

Когда отмечается День России

Возникновение государственного праздника День России уходит корнями в 1990 год. Тогда 12 июня народные депутаты РСФСР объявили о государственном суверенитете Российской Федерации и подписали соответствующую декларацию. В этом документе ко всему прочему было прописано, что Конституция теперь главенствует над всеми законами в государстве.

Спустя год, 12 июня 1991-го, состоялись первые выборы в новейшей истории России. Победа досталась Борису Николаевичу Ельцину, за которого отдали свои голоса больше половины избирателей. В 1992 году Верховный Совет РФ провозгласил 12 июня праздничным днем, а в 1994 он стал государственным и получил название «День принятия Декларации о государственном суверенитете России». Привычно «День России» праздник стал называться только в 2002 году, во время принятия нового Трудового кодекса.

Фото: Дмитрий Донской/РИА Новости Митинг-концерт, посвященный Дню независимости России, 1996 год

День России: суть праздника

Еще в 2001 году во время торжественного выступления по случаю годовщины государственного суверенитета, президент России Владимир Путин в своей речи заявил: «С этого документа начался отсчет нашей новой истории. Истории демократического государства, основанного на гражданских свободах и верховенстве закона. А его главный смысл — это успех, достаток и благополучие граждан».

Сегодня праздник День России все мощнее способствует объединению людей, напоминает гражданам страны о коллективной ответственности за перспективы государства. Все акции в эти дни носят патриотический характер, а триколоры держат в руках, закрепляют на машины, наносят изображение флага на лицо в качестве боди-арта.

Как отмечают праздник, посвященный Дню России

График праздничных дней в 2023 году в России включает 12 июня, то есть соотечественники будут отдыхать 10-го, 11-го и 12 числа. Короткого трудового дня 9 июня не будет, так как он не является предпраздничным. Для кого-то этот выходной — повод лишний день задержаться на даче или уехать в небольшое путешествие. А кто-то придет на главную площадь своего города, чтобы поучаствовать в увлекательной акции.

В Москве в этом году основные празднества в День России, как и в минувшие годы, пройдут на Красной площади. Там состоится концерт, в котором будут участвовать звезды отечественной эстрады. В конце жителей и гостей столицы порадуют фантастическим салютом.

В тот же день под сводами Кремля президент РФ будет вручать государственные премии. Их получат те, кто за этот год особо проявил себя в области науки, литературы, искусства, технологий или гуманитарной деятельности.

Концертный зал «Зарядье» в честь Дня России проведет концерт классической музыки. На сцену выйдет практически весь состав Русского национального оркестра. В других районах города тоже будет чем заняться. В прошлом году по столице насчитывалось более двухсот мероприятий.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В других населенных пунктах праздник пройдет не менее ярко. Пройдут эстафеты и спортивные состязания, шествия с флагами, экскурсии и концерты местных коллективов. Еще одно популярное направление — историческая реконструкция значимых для страны событий. Как правило, коллективы начинают готовиться к этому заранее: шьют костюмы и разрабатывают сценарий.

Часто возникает вопрос, кого и как поздравлять с этим днем. По сути, это своеобразный Новый год для нашей страны, поэтому пересылать поздравления можно всем: коллегам, родственникам, знакомым.

В День России в 2023 году граждане украсят свои автомобили, дома и себя уменьшенной копией российского флага. Но, чтобы не получить штраф, нужно помнить несколько простых правил. Триколор можно:

· вывешивать в окне,

· размещать на автомобиле,

· носить в руках,

· рисовать на лице.

Запрещается совершать любые действия, показывающие неуважение к государственному символу: флаг нельзя рвать, топтать, выбрасывать в мусор или сжигать.

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