Строители назвали главные мифы о своей профессии

Самыми распространёнными мифами о профессии строителя являются повышенный травматизм, пьянство и преобладание мужчин в этой сфере. Об этом «РИА Недвижимость» рассказали представители строительных компаний.

По словам специалистов, самый распространённый миф, что профессия строителя является сугубо мужской. При этом в последние годы на площадках появляется всё больше женщин. Как правило, они занимаются работами, связанными с отделкой, это шпаклёвщицы, плиточницы. Также часто можно встретить в строительных компаниях женщин-сметчиков.

Ещё одно расхожее заблуждение, что строители много пьют. По словам представителей профессии, во многих компаниях в настоящее время на проходных проводятся алкотесты. Пребывание на стройке в подобном виде опасно для жизни и способно отразиться на качестве строительства, а потому строго карается работодателями.

Также строители не согласны с тем, что их работа связана с риском повышенного травматизма. Несомненно, профессия сопряжена с определёнными опасностями, однако в крупных компаниях строго следят за техникой безопасности, обеспечивают рабочих средствами индивидуальной защиты, устанавливают защитные ограждения и конструкции.

День строителя в России празднуется каждое второе воскресенье августа. Он был учреждён по указу Никиты Хрущёва в 1955 году.

Ранее сообщалось. что за первые шесть месяцев 2021 года в России увеличилось количество регионов, жители которых перестали покупать квартиры в новостройках.