Строители назвали главные мифы о своей профессии

Самыми распространёнными мифами о профессии строителя являются повышенный травматизм, пьянство и преобладание мужчин в этой сфере. Об этом «РИА Недвижимость» рассказали представители строительных компаний.
По словам специалистов, самый распространённый миф, что профессия строителя
Ещё одно расхожее заблуждение, что строители много пьют. По словам представителей профессии, во многих компаниях в настоящее время на проходных проводятся алкотесты. Пребывание на стройке в подобном виде опасно для жизни и способно отразиться на качестве строительства, а потому строго карается работодателями.
Также строители не согласны с тем, что их работа связана с риском повышенного травматизма. Несомненно, профессия сопряжена с определёнными опасностями, однако в крупных компаниях строго следят за техникой безопасности, обеспечивают рабочих средствами индивидуальной защиты, устанавливают защитные ограждения и конструкции.
День строителя в России празднуется каждое второе воскресенье августа. Он был учреждён по указу Никиты Хрущёва в 1955 году.
Ранее сообщалось. что за первые шесть месяцев 2021 года в России увеличилось количество регионов, жители которых перестали покупать квартиры в новостройках.