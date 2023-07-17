Более 100 артистов выступили на VK Fest в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве на VK Fest, организованном социальной сетью «ВКонтакте», выступило более 100 артистов. Фестиваль проходил 15 и 16 июля в парке Горького. Всего мероприятие посетило более 10 тысяч человек. Директор музыкальных и событийных проектов VK Константин Сидорков отметил, что онлайн-трансляция фестиваля, которая была доступна также для слабослышащих благодаря сурдопереводу, набрала 20 млн просмотров.

Мы очень рады, что VK Fest в Москве так тепло приняли — все билеты были раскуплены, в парке Горького собрались десятки тысяч гостей, а онлайн-трансляция набрала 30 млн просмотров. Были зрители не только из столицы, но и со всей страны: трансляция показывала все города фестиваля, — уточнил Сидорков.

В Москве на синей дорожке гостей фестиваля встречали ведущие Роман Каграманов, Алла Михеева, Илья Соболев и Настя Ивлеева. Игорь Николаев исполнил песню «Комарово» с роботами из игры Atomic Hearts, фигуристка Камила Валиева появилась с воздушными шарами, а Егор Шип вышел на дорожку со своим памятником. Также зрители увидели Алсу, Xolidayboy, блогера Дину Саеву, шеф-повара Константина Ивлева и фигуристку Евгению Медведеву. Шоу на синей дорожке совместным выступлением завершили Влад A4, Филипп Киркоров, Клава Кока, JONY и ВАЛЯ КАРНАВАЛ.

На музыкальных сценах выступили десятки артистов, некоторые из них представили новые треки. Так, GAYAZOV$ BROTHER$ исполнили новую песню «Без пяти минут жена», а Markul — трек «Мятный». Люся Чеботина дважды спела «Солнце Монако», а INSTASAMKA — «За деньги — да». Хедлайнером фестиваля впервые стала ANNA ASTI. На Синей сцене мероприятие закрывал рэпер Василий Вакуленко, известный как Баста.

На Фиолетовой сцене выступали фрешмены. Чтобы создать комфортную атмосферу, зрителям дали возможность находиться рядом с артистами. Там впервые выступили Luverance, Тима Акимов и «Неет, ты что». На Белой сцене Хаски пригласил режиссера, который помог ему поставить выступление, а Антоха МС прокатился на моноколесе. Больше всего зрителей в этой локации собралось, чтобы послушать INSTASAMKA.

В зоне блогеров появились Дмитрий Масленников, KARA KROSS, участники шоу «Импровизация» Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов и Сергей Матвиенко, а также объединение «КликКлак» — Андрей Старый, Даня Крастер, Андрей Прокофьев и Илья Шабельников. В локации лектория можно было послушать выступления писателя Сергея Лукьяненко, дизайнера Артемия Лебедева и депутата Госдумы Анатолия Вассермана. Гости фестиваля также смогли поучаствовать в различных активностях.

Социальная сеть «ВКонтакте» ранее анонсировала фестиваль для поклонников современной культуры, в том числе для геймеров, косплееров, фанатов k-pop, комиксов и сериалов. «Фандом Фест» состоится 10–12 ноября в Москве на площадке Maine Stage. В рамках мероприятия посетители смогут пообщаться с авторами, актерами и создателями фильмов.