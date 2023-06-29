«ВКонтакте» анонсировала фестиваль для поклонников современной культуры

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Социальная сеть «ВКонтакте» анонсировала фестиваль для поклонников современной культуры, в том числе для геймеров, косплееров, фанатов k-pop, комиксов и сериалов. Фандом Фест состоится 10-12 ноября в Москве на площадке Maine Stage. В рамках мероприятия посетители смогут пообщаться с авторами, актерами и создателями фильмов. Также пройдут презентации новых кинопроектов и выпусков от издательств. СЕО «ВКонтакте» Марина Краснова отметила, что на первом фестивале фандомов планируется объединить востребованные темы современной культуры.

В современной культуре много разнообразных направлений и трендов, которые пользуются феноменальной популярностью во всем мире и у наших пользователей. Мы хотим объединить самые востребованные темы на нашем первом фестивале фандомов, чтобы каждый мог найти что-то интересное для себя. Будет много интерактивных зон, конкурсов, мастер-классов и выступлений, — пояснила Краснова.

В рамках фестиваля пройдут конкурсы косплееров и танцев k-pop cover dance и выступления артистов. Кроме того, будут организованы тематические зоны и разнообразные активности. Узнать о них подробнее можно будет в официальном сообществе фестиваля в социальной сети. Каждый день будет посвящен отдельным составляющим современной культуры. Фандом Фест стартует под название «Будет смешно»: 10 ноября выступят стендаперы, стримеры и летсплееры. Второй день, который назвали «Будет дэбак», посвятят азиатской культуре, а третий день «Будет на экранах» — европейской. Директор по маркетингу и развитию новых инициатив «ВКонтакте» Александр Володин объяснил, что подобные мероприятия интересны для представителей молодежных субкультур.

В этом году мы уже провели ряд активностей для молодежных субкультур. Все они показали огромную вовлеченность и небывалый интерес. Мы всегда держим руку на пульсе и быстро подстраиваемся под новые технологические тенденции. Увидев интерес к различным трендовым контентным вертикалям, мы первыми решились объединить их в рамках большого офлайн-события, — рассказал Володин.

Основные события Фандом Феста состоятся на главной сцене. На ней выступят хедлайнеры фестиваля, пройдут конкурсы, презентации проектов и фильмов. В отдельной зоне будут установлены игровые автоматы, площадка для настольных игр и онлайн-турниров. В экспозоне создатели контента представят свои стенды. В Лектории выступят представители индустрии и фандомов. Также будут организованы фудкорт с уклоном в азиатский стритфуд и лаундж зона.

На фестивале VK Fest 1 и 2 июля в Санкт-Петербурге выступят более ста артистов и блогеров. На мероприятии также будут созданы зоны лектория и тематические локации «Технологии», «Видеоигры», «Семья», «Драйв», «Творчество», «Развлечения», «Спорт», «Косплей».