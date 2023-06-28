Более 100 артистов выступят на сцене VK Fest в Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Посетители музыкального фестиваля VK Fest

Фестиваль VK Fest, организованный социальной сетью «ВКонтакте», пройдет 1 и 2 июля в Санкт-Петербурге. Посетителей ждут выступления более ста популярных артистов и блогеров. Площадкой для мероприятия станет Парк 300-летия Санкт-Петербурга. Гости фестиваля смогут послушать хиты известных исполнителей и найти разнообразные развлечения в зоне лектория и тематических локациях «Технологии», «Видеоигры», «Семья», «Драйв», «Творчество», «Развлечения», «Спорт», «Косплей».

В этом году на Синей сцене фестиваля выступят популярные артисты. Среди них ANNA ASTI, МОТ, Dabro, Ramil’, Лолита, HammAli & Navai, Mary Gu, L’One, JONY и другие. На Белой сцене свои хиты исполнят представители альтернативной сцены, такие как Хаски, Мэйби Бэйби, Big Baby Tape, INSTASAMKA и Антоха МС. Фиолетовая сцена подготовлена для фрешменов, а сцена «Радио Рекорд» - для диджеев.

Посетители смогут провести время в зоне «Знание. Лекторий». Хедлайнерами станут народный артист РФ Дмитрий Харатьян, главный редактор журнала «Правила жизни» Сергей Минаев, президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит, заслуженный артист РФ Борис Смолкин, директор театра «Приют комедианта» Виктор Минков, ресторатор Антон Пинский, полузащитник ФК «Зенит» Андрей Мостовой и комик Иван Абрамов. Второй день фестиваля в лектории завершится стендап-проектом «История на ночь: мемы русского интернета» при участии Евгения Чебаткова и Расула Чабдарова.

В зоне блогеров ожидаются Роман Каграманов, MILANA STAR, Валя Карнавал, Юля Гаврилина, Алексей Столяров, Yan Dilan, Настя Рыжик, ДАНИК, Супер Стас и другие. Они выступят и проведут автограф-сессии, а также расскажут о своей жизни во время развлекательных конкурсов.

Для любителей технологий пройдет выставка современного нейроискусства, чат-ботов и голосовых роботов, тренажеров по управлению дронами и симуляторов полетов. В локации будут установлены два электрокара Tesla со встроенными видеоиграми. В зоне «Драйв» можно посетить выставку машин и показательные заезды на мотоциклах. Для геймеров подготовили игры в VR-шлемах, а также ретроигры. Кроме того, для них пройдут чемпионаты по CS:GO, Mortal Kombat, Quake 3, «Шрек-2» и соревнования по скоростной сборке и разборке ПК.

В зоне "Семья" можно будет познакомиться с любимыми героями мультфильмов и поучаствовать в разнообразных активностях, например, пройти полосу препятствий, создать украшения и даже поиграть в квиддич. Косплееры смогут окунуться в миры «Властелина колец», «Алисы в Стране чудес», «Атаки титанов», инди-хорроров и ретроаниме. Самым активным гостям предложат попробовать себя в разных видах спорта, а любителям творчества дадут возможность принять участие в мастер-классах.

Ранее стало известно, что хедлайнером фестиваля в Москве станет Баста. Он выступит 16 июля на Синей сцене.