Стало известно имя хедлайнера VK Fest в Москве Хедлайнером VK Fest в Москве выступит Баста

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Василий Вакуленко (Баста)

В 2023 году фестиваль VK Fest, организованный социальной сетью «ВКонтакте», проходит в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи, а также впервые в Новосибирске и Владивостоке. В этом году хедлайнером мероприятия в столице станет один из самых популярных рэп-исполнителей в России Василий Вакуленко, известный как Баста. 16 июля на Синей сцене он порадует зрителей своим шоу. Кроме того, организаторы фестиваля решили усилить мероприятие, позвав нескольких известных артистов выступить в Москве и Санкт-Петербурге. Директор музыкальных и событийных проектов VK Константин Сидорков отметил, что команда старается сделать фестиваль интересным для всех зрителей.

Мы рады представить новые имена на нашем фестивале и объявить хедлайнера в Москве, который уже порадовал своим грандиозным шоу жителей Дальнего Востока. Мы постоянно стараемся сделать наш лайнап разнообразнее и продолжаем работать над этим даже после старта фестивального месяца. Делаем все для того, чтобы посетители VK Fest могли послушать самых популярных и талантливых музыкантов, — заявил Сидоренко.

Так, список артистов, которые выступят на сценах в московском Парке Горького, пополнили TONI и MONA, Артур Пирожков, INSTASAMKA, Jakone & A.V.G. + SCIRENA, Zavazalsky и «тринадцать карат». 1 июля в Парке 300-летия Санкт-Петербурга зрителей также порадуют TONI и MONA, INSTASAMKA и «тринадцать карат». Кроме того, к ним присоединится SQWOZ BAB.

Ранее стало известно, что участниками VK Fest станут Анастасия Ивлеева, Антон Шастун, KARA KROSS, коллектив КЛИККЛАК, Милана Хаметова, Yan Dilan и многие другие инфлюенсеры. Зрителей фестиваля ждут юмористические шоу, автограф-сессии, музыкальные номера, специальные выпуски и розыгрыши подарков.