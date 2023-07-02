«Петра Первого на них не хватает»: Путин о сожжении Корана в Швеции Путин во время поездки в Дербент раскритиковал акцию с сожжением Корана в Швеции

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин в ходе посещения цитадели Нарын-Кала в Дербенте

Президент России Владимир Путин во время поездки в Дагестан раскритиковал акцию с сожжением Корана в Швеции. Выходя из мечети в Дербенте, он заявил, что на устроителей этой акции не хватает Петра Первого. Вероятно, имелась в виду победа русской армии под командованием Петра Первого над шведами. Запись 2 июля опубликовал в Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

В Швеции опять Коран сожгли. Петра Первого на них не хватает, — сказал Путин.

28 июня в центре Стокгольма на площади Медборъярплатсен с разрешения полиции была проведена акция сожжения Корана. Ее организатором стал 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика, которому ранее отказали в такой демонстрации. Он вырвал страницы из переплета и поджег их.

В ночь на 2 июля в Кабардино-Балкарии задержали мужчину после попытки сжечь несколько экземпляров Корана в мечети. Полицейским он пояснил, что сделать это ему приказали голоса в голове.