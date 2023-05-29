Где встречать закат в Москве: лучшие смотровые площадки Расскажем, откуда лучше всего смотреть на закат и на столицу

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Закат в Москве

Лето — прекрасное время для прогулок по столице. Любоваться закатами и рассветами можно с платных и бесплатных смотровых площадок Москвы. А с мая по август наступает так называемый сезон серебристых облаков, когда в ночное время небо будто переливается. В нашем материале расскажем, где в разных районах увидеть прекрасный рассвет и закат в Москве.

Где встретить закат в Москве на высоте

Несмотря на плотную застройку, в центре можно найти места, где красивые закаты в Москве можно наблюдать с комфортом. Начнем с самых раскрученных и популярных:

· «Выше только любовь»

Смотровая «Москва-Сити» расположена на высоте 354 метра, на 92-м этаже башни «Око». Билет нужно покупать заранее, так как количество мест ограничено. В начале каждого часа для посетителей — бесплатная экскурсия. Наверху есть бар и сувенирная лавка.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Вид на «Москва-Сити»

· PANORAMA360

Вторая по высоте смотровая «Москва-Сити» находится на 89-м этаже башни «Федерация. Восток». Здесь же расположен ресторан, где бронировать стол нужно отдельно. Кроме того, тут работает самая высокая шоколадная фабрика в мире: ее продукцию можно продегустировать во время экскурсии.

· Останкинская башня

Красивый закат в Москве можно встретить и с самой знаменитой телебашни в стране. Сделать это можно во время экскурсии «Панорама Москвы 360». Кроме того, на макете можно будет посмотреть, что бывает, когда в здание ударяет молния. На высоте 337 метров вас ждет минутка экстрима — прогулка по стеклянному полу.

· Центральный детский магазин

Чтобы узнать, где красивые закаты в Москве, можно не подниматься слишком высоко. Смотровая ЦДМ, расположенная на шестом этаже, открывает потрясающий вид на исторический центр столицы. Посещение не бесплатное, но, по сравнению с предыдущими, довольно недорогое.

· Храм Христа Спасителя

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Красивый закат в Москве

Высота смотровой в храме всего 40 метров, но за счет расположения виды оттуда открываются на весь центр города. Это место, где встретить закат в Москве удастся только в зимнее время. С мая по сентябрь режим работы до 19:00, а с октября по апрель — до 18:00. Чтобы попасть туда, можно не покупать экскурсию целиком, а приобрести входной билет только на смотровую.

Красивый закат в Москве: гуляем в парках

Красивый закат в Москве можно встретить и бесплатно, не поднимаясь на высоту. В парках и скверах, расположенных в разных районах города, можно прогуляться и насладиться видом заходящего солнца.

· Ростокинский акведук

В настоящее время соединен с парком «Сокольники». Сам акведук возвышается над рекой Яузой, откуда открываются интересные виды на город. Открыт для пешеходов только в выходные и праздничные дни. А по самому парку можно свободно пройтись в любое время.

· Ходынское поле

Шезлонги, панорамные качели и лавочки — здесь есть все, чтобы расслабиться и наблюдать за заходом солнца. Если придете с детьми, то им тоже будет, чем заняться — на территории парка есть зеркальный лабиринт, в котором к тому же отражается закатное небо.

· Парк Дружбы

Здесь на закате можно пройтись около Фестивальных прудов и полюбоваться на статуи. Здесь и копии работ известной в СССР Веры Мухиной, которая создала монумент «Рабочий и колхозница», и творения зарубежных скульпторов.

· Левобережье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Химкинское водохранилище

Эта зона отдыха расположена на берегу Химкинского водохранилища. Со смотровой площадки открывается панорама на реки Химку и Воробьевку. Во время заката, расположившись на лежаке, можно любоваться красивым небом, которое отражается в воде.

· Усадьба Воронцово

Здесь заход солнца лучше всего наблюдать с берега Большого пруда. Он находится неподалеку от усадьбы. Если не хочется сидеть на берегу — можно взять в аренду лодку.

· Парк Горького

Вход на смотровую площадку не бесплатный, туда пускают по билету в музей, но подниматься на нее необязательно. На территории парка расположены скамейки, лежаки и кресла-мешки, чтобы можно было комфортно сидеть и наблюдать закат.

· Красная Пресня

Из этой локации можно созерцать, как заходящее солнце прячется за небоскребами «Москва-Сити». Для удобства посетителей здесь есть лавочки, а если взять плед или покрывало, то можно расположиться на лужайке.

· Коломенское

В этом музее-заповеднике можно не только насладиться видами заката, но и узнать новое об истории страны. В «Коломенском» находятся памятники архитектуры, природы и археологии. А смотреть на заходящее солнце лучше всего с Дьякова городища.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Коломенское

Бесплатные смотровые Москвы: любуемся городом

Пожалуй, самая знаменитая смотровая Москвы — Воробьевы горы. Здесь всегда много людей: они приезжают на фуникулере или на автобусе с обзорной экскурсией, гуляют просто так. Жители и гости столицы также любят встречать рассветы в этом месте. Но если вас не смущает столпотворение, то виды с высоты 80 метров открываются отличные.

В Москве смотровая площадка РАН считается немноголюдным местом, по сравнению с другими. Она расположена на 20 метров ниже, чем Воробьевы горы, но вид с нее не менее интересный: «Москва-Сити», «Лужники», МГУ, а в ясную погоду можно увидеть и телебашню «Останкино».

В число знаменитых бесплатных смотровых Москвы входит Парящий мост в парке «Зарядье». Верхняя точка расположена всего в пятнадцати метрах над рекой, но посмотреть оттуда есть на что. Царские и купеческие дома, советские высотки и современные небоскребы — отсюда видна вся эклектичность московской архитектуры.

Красивый закат в Москве можно бесплатно понаблюдать с Живописного моста, самого высокого в Европе. Он расположен неподалеку от парка «Сказка» на станции метро «Крылатское».

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