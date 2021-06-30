Москву окинуть взором: Останкинскую башню вновь открыли для посетителей

Смотровую площадку на Останкинской телебашне вновь открыли для посетителей. Москвичи и гости столицы снова могут насладиться знаменитым стеклянным полом на смотровой площадке и увидеть столицу с высоты птичьего полёта. Ресторан в телебашне пока что останется закрытым, там проводятся ремонтные работы.
Уникальная конструкция прозрачного пола на высоте 337 метров
Сергей Булкин/NEWS.ru
В башне открылся новый мультимедийный комплекс с музеем, посвящённым строительству Останкинской башни и её конструктивным особенностям
Сергей Булкин/NEWS.ru
Останкинская башня - одна из самых высоких смотровых площадок в Европе
Сергей Булкин/NEWS.ru
Изумительный вид на один из павильонов ВДНХ
Сергей Булкин/NEWS.ru
Великолепные виды столицы привлекают множество туристов
Сергей Булкин/NEWS.ru
Павильон № 34. Центр «Космонавтика и авиация»
Сергей Булкин/NEWS.ru
Уникальная конструкция Останкинской башни - гордость советских инженеров
Сергей Булкин/NEWS.ru
Гостиница «Космос»
Сергей Булкин/NEWS.ru
Инженерные секреты и внутреннее устройство Останкинской башни можно увидеть на 85-метровом техническом уровне
Сергей Булкин/NEWS.ru
Построенная в 1967 году, Останкинская башня стала кульминацией архитектурной и инженерной мысли своего времени
Сергей Булкин/NEWS.ru
Храм Живоначальной Троицы в Останкино
Сергей Булкин/NEWS.ru
Москва с высоты птичьего полёта
Сергей Булкин/NEWS.ru
Останкинская башня построена в 1967 году по проекту великого советского инженера Николая Васильевича Никитина
Сергей Булкин/NEWS.ru
Кольцевые сечения ствола башни обжаты 149 канатами
Сергей Булкин/NEWS.ru
Москва с высоты птичьего полёта
Сергей Булкин/NEWS.ru
Высота Останкинской башни — 540,1 метра
Сергей Булкин/NEWS.ru
Максимальное теоретическое отклонение вершины башни при максимальных расчётных скоростях ветра — 14 метров
Сергей Булкин/NEWS.ru
Застеклённая смотровая площадка расположена на высоте ≈337 метров
Сергей Булкин/NEWS.ru
Интерактивный мультимедийный комплекс познакомит гостей башни с историей её строительства и особенностями уникальной конструкции
Сергей Булкин/NEWS.ru
Останкинская башня – один из символов своего времени и страны
Сергей Булкин/NEWS.ru
Вид на Москву с высоты птичьего полёта
Сергей Булкин/NEWS.ru