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Москва с высоты птичьего полёта
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Москву окинуть взором: Останкинскую башню вновь открыли для посетителей

17:41, 30 июня 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Смотровую площадку на Останкинской телебашне вновь открыли для посетителей. Москвичи и гости столицы снова могут насладиться знаменитым стеклянным полом на смотровой площадке и увидеть столицу с высоты птичьего полёта. Ресторан в телебашне пока что останется закрытым, там проводятся ремонтные работы.

Уникальная конструкция прозрачного пола на высоте 337 метров

Сергей Булкин/NEWS.ru

В башне открылся новый мультимедийный комплекс с музеем, посвящённым строительству Останкинской башни и её конструктивным особенностям

Сергей Булкин/NEWS.ru

Останкинская башня - одна из самых высоких смотровых площадок в Европе

Сергей Булкин/NEWS.ru

Изумительный вид на один из павильонов ВДНХ

Сергей Булкин/NEWS.ru

Великолепные виды столицы привлекают множество туристов

Сергей Булкин/NEWS.ru

Павильон № 34. Центр «Космонавтика и авиация»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Уникальная конструкция Останкинской башни - гордость советских инженеров

Сергей Булкин/NEWS.ru

Гостиница «Космос»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Инженерные секреты и внутреннее устройство Останкинской башни можно увидеть на 85-метровом техническом уровне

Сергей Булкин/NEWS.ru

Построенная в 1967 году, Останкинская башня стала кульминацией архитектурной и инженерной мысли своего времени

Сергей Булкин/NEWS.ru

Храм Живоначальной Троицы в Останкино

Сергей Булкин/NEWS.ru

Москва с высоты птичьего полёта

Сергей Булкин/NEWS.ru

Останкинская башня построена в 1967 году по проекту великого советского инженера Николая Васильевича Никитина

Сергей Булкин/NEWS.ru

Кольцевые сечения ствола башни обжаты 149 канатами

Сергей Булкин/NEWS.ru

Москва с высоты птичьего полёта

Сергей Булкин/NEWS.ru

Высота Останкинской башни — 540,1 метра

Сергей Булкин/NEWS.ru

Максимальное теоретическое отклонение вершины башни при максимальных расчётных скоростях ветра — 14 метров

Сергей Булкин/NEWS.ru

Застеклённая смотровая площадка расположена на высоте ≈337 метров

Сергей Булкин/NEWS.ru

Интерактивный мультимедийный комплекс познакомит гостей башни с историей её строительства и особенностями уникальной конструкции

Сергей Булкин/NEWS.ru

Останкинская башня – один из символов своего времени и страны

Сергей Булкин/NEWS.ru

Вид на Москву с высоты птичьего полёта

Сергей Булкин/NEWS.ru

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