Москву окинуть взором: Останкинскую башню вновь открыли для посетителей

В британском Аскоте проходят Королевские скачки — одно из главных светских событий года. В этом году к мероприятию приковано особое внимание, так как оно проводится в традиционном формате в отличие от 2020-го. Тогда оно состоялось онлайн из-за пандемии коронавируса.

В первые дни скачки посетили члены королевской семьи — Чарльз с Камиллой, герцогиней Корнуолльской, принцесса Анна, принц Эдвард и Софи, графиня Уэссекская, Майк и Зара Тиндалл. Обязательным атрибутом мероприятия являются...