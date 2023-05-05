Названы интересные места для отдыха с детьми в Москве Весной в Москве детям стоит показать зоопарк, ВДНХ и Измайловский кремль

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Скоро наступят по-настоящему теплые дни, и многим родителям захочется проводить как можно больше времени со своими детьми на свежем воздухе. Некоторые семьи традиционно поедут на дачу, а кто-то решит посвятить свои выходные знакомству с Москвой и ее достопримечательностями. Специально для своих читателей NEWS.ru подготовил список мест, где взрослые могут весело и с пользой отдохнуть с детьми.

Бесчисленное количество достопримечательностей москвичи и гости столицы смогут увидеть на ВДНХ. Чтобы обойти всю территорию выставочного центра, одного дня будет мало. Детям и их родителям здесь особенно понравится прогуляться вдоль фонтанов, попробовать блюда различных кухонь мира, а также посетить музеи и выставки. Детей всех возрастов в первую очередь заинтересует расположенный на территории ВДНХ один из крупнейших океанариумов Европы «Москвариум». В его экспозиции представлено более 12 тысяч водных обитателей, здесь также проводятся уникальные водные шоу с участием морских животных.

В число самых популярных мест для семейного отдыха как среди москвичей, так и туристов входит Измайловский кремль. Его деревянные постройки, выполненные в духе русского зодчества XVII века, перенесут детей в прошлое и ненавязчиво познакомят их с народными традициями и ремеслами. Увидеть всю территорию Кремля можно со смотровой площадки, с которой открывается живописный вид на подворье, торговые ряды, храм и расположенные рядом зеленые зоны. В Кремле детей ждут музеи на любой вкус: анимации, оружия, истории игрушек, народных искусств, а для самых маленьких — избушка Бабы-яги. Про взрослых также не забыли. В Музее истории русской водки родители смогут не только лучше узнать историю популярного напитка, но и в рамках интерактивной экскурсии перевоплотиться в дегустатора.

В мае всей семьей стоит обязательно посетить Московский зоопарк. В этом месяце навстречу теплому весеннему солнцу из зимних вольеров уже выходят все животные. Кроме того, у многих обитателей в разгаре брачный период, они становятся намного активнее, ухаживают друг за другом. Так, например, павлины гордо распускают свои хвосты, а фламинго раскачивают головой вправо и влево, расправляя свои крылья. Также в зоопарке можно будет понаблюдать за развитием отношений больших панд Жуи и Диндин — последнее время они стали больше интересоваться друг другом.

Если погода будет неблагоприятной для прогулок под открытым небом, познакомить ребенка с многообразием живых организмов на Земле можно в Дарвиновском музее. Там в тишине многочисленных залов гостей ждут познавательные выставки чучел экзотических животных, расселенных по экосистемам, в которых они обитают. Эта выставка заинтересует не только маленьких посетителей, но и учащихся школ. Здесь они смогут подкрепить на практике теорию, полученную на уроках биологии.

Для любителей древних животных отличным местом для семейного похода станет Палеонтологический музей имени Ю. А. Орлова. Скелеты динозавров не оставят равнодушными ни детей, ни их родителей. В музее шесть залов и более пяти тысяч экспонатов, показывающих этапы развития органического мира. Здесь наибольший восторг у посетителей всех возрастов обычно вызывает двухуровневый зал с ископаемыми останками гигантских ящеров эпохи мезозоя, включая огромный скелет диплодока.

Желающие выплеснуть накопившийся за зиму адреналин могут посетить крупнейший парк развлечений «Остров Мечты». В парке представлено 38 аттракционов, в том числе экстремальных, все они разбиты по тематическим зонам. Для совсем маленьких гостей подойдут такие, как «Деревня Смурфиков» и Hello Kitty. Дети постарше смогут пощекотать свои нервы в «Заброшенном доме», а взрослые и подростки — проверить себя на прочность на аттракционах «Молот судьбы», «Полет в тоннеле» и других.

Помимо головокружительных аттракционов гости смогут отдохнуть на свежем воздухе в ландшафтном парке площадью 44 га. Здесь им предложат разнообразные форматы отдыха: от активностей в вейк-парке до спокойного времяпрепровождения на верандах. А летом на его территории появится крупнейший в России открытый бассейновый комплекс.

Психотерапевт Ирина Крашкина ранее посоветовала родителям распределить обязанности перед семейным отдыхом с детьми. По ее словам, супруги должны быть готовы брать на себя ответственность и давать друг другу свободное время в отпуске, чтобы избежать конфликтов.