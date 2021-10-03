Москвичи назвали лучшее место для прогулок по вечерам

Читайте нас в Google Новости

Самым лучшим местом для вечерних прогулок москвичи назвали парк Горького. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

На «Активном гражданине» закончилось голосование за лучший парк для вечерних прогулок. По мнению жителей, самый живописный вид на закат в Москве — в парке Горького, со смотровой площадки арки Главного входа, — сообщил градоначальник.

Также в числе популярных мест у жителей города — павильон у пруда в заповеднике «Царицыно», набережная парка «Фили» и панорамные качели на Ходынском поле.

Ранее стало известно, что Москва вошла в первую пятёрку рейтинга 100 лучших городов мира The World‘s 100 Best Cities. Столица России заняла четвёртое место, уступив Лондону, Парижу и Нью-Йорку, но опередив Дубай.