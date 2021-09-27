Москва вошла в пятёрку лучших городов мира

Москва вошла в первую пятёрку рейтинга 100 лучших городов мира The World‘s 100 Best Cities. Столица России заняла четвёртое место, уступив Лондону, Парижу и Нью-Йорку, но опередив Дубай. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

Рейтинг ежегодно составляется консалтинговой компанией Resonance Consultancy на основе статистических показателей в 24 областях, которые сгруппированы в шесть категорий: место, продукт, люди, экономическое процветание, досуг, продвижение.

Заммэра столицы Наталья Сергунина рассказала , что Москва стала лидером в категории «продукт» благодаря авиасообщению, числу достопримечательностей и развитой инфраструктуре.

В категории «место» эксперты поставили российскую столицу на вторую позицию за доступность качественных парков и высокий уровень безопасности. В категории «досуг» Москва заняла пятую строчку. Кроме того, столица продемонстрировала значительный рост в категории «экономическое процветание», поднявшись с 64-го на 25-е место.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подвёл итоги программы благоустройства столицы в текущем году. По его словам, в городе создали комфортную и безопасную городскую среду — благоустроили площади, парки и улицы, повысили качество проживания путём ремонта жилых домов и улучшения придомовых территорий. В следующем году в городе планируется благоустроить ещё 52 общественных пространства.